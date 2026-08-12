Bigg Boss 20 Trailer: सलमान खान का नया गेमिंग फॉर्मूला! हर कंटेस्टेंट को मिलेगा दूसरा मौका; धमाल मचा रहा ट्रेलर

Bigg Boss 20 Trailer | Salman Khan: सेफ खेलने का नो चांस! JioHotstar और Colors ने आज Bigg Boss Hindi सीजन 20 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी किया. इसमें सलमान खान ने ‘एक्स्ट्रा जीवन दान’ नाम के एक ऐसे नए ट्विस्ट से पर्दा उठाया है, जो गेम खेलने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा. बड़े रिस्क, साहसी कदम और ऊंचे दांव इस खास सीजन के ग्रैंड प्रीमियर का इंतज़ार कर रहे हैं.

Bigg Boss सीजन 20 का ट्रेलर

ट्रेलर की शुरुआत दो योद्धाओं के बीच जबरदस्त लड़ाई से होती है, जिसके बाद सलमान खान की जबरदस्त एंट्री होती है और वे इस लड़ाई को अचानक रोक देते हैं. ‘Bigg Boss में मिलेगा, मेरी जान… एक्स्ट्रा जीवन दान’ की घोषणा करने और अपने सिग्नेचर अंदाज़ में ‘तथास्तु’ कहने के बाद, सलमान ने सीजन की मुख्य थीम का खुलासा किया. इससे ऐसे गेम का संकेत मिलता है जिसमें हर फ़ैसले का बहुत महत्व होगा और हर कंटेस्टेंट को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर खेलने की चुनौती मिलेगी. हालांकि कंटेस्टेंट्स को एक अतिरिक्त मौका मिल सकता है, लेकिन यह मौका कब और कैसे काम आएगा, यह इस सीज़न का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है. एक बात तो पक्की है: सुरक्षित खेलने का कोई मौका नहीं है.

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Bigg Boss सीजन 20 पर सलमान खान

नई थीम के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने कहा, ‘Bigg Boss में हर साल गेम बदलता है. इस बार सिर्फ़ गेम नहीं, खेलने का तरीका भी बदलने वाला है. ‘जीवन दान’ सुनने में जितना सीधा लगता है, उतना है नहीं. बाकी, घर के अंदर पता चल ही जाएगा.’

Bigg Boss के 20वें सीज़न का जश्न मनाते हुए, JioStar (स्ट्रीमिंग, टीवी और स्टूडियो) के हिंदी और इंग्लिश एंटरटेनमेंट बिज़नेस के हेड आलोक जैन ने कहा, ‘बीस सीज़न किसी भी एंटरटेनमेंट फ़्रैंचाइज़ी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. Bigg Boss Hindi के लिए, यह उस सफ़र का जश्न है जो हर सीज़न के साथ बेहतर होता गया है. जब हम इस खास पड़ाव पर पहुँच रहे हैं, तो हम गेम को नए सिरे से सोचना चाहते थे और दांव को इस तरह बढ़ाना चाहते थे कि यह कंटेस्टेंट्स और दर्शकों दोनों के लिए नया, चौंकाने वाला और रोमांचक लगे.’ उन्होंने आगे कहा, ‘सीज़न 20 के साथ, हम इसके फ़ॉर्मेट में कुछ नया और अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. हम गेमप्ले में कुछ नए पहलू जोड़ रहे हैं जो पारंपरिक रणनीतियों को चुनौती देंगे और घर के अंदर नई संभावनाएँ पैदा करेंगे. ट्रेलर में इस बदले हुए गेमप्ले की पहली झलक देखने को मिलती है. इसमें कई नए एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं ताकि कंटेस्टेंट्स को लगातार खुद को ढालना पड़े, रिस्क लेना पड़े और ऐसे फ़ैसले लेने पड़ें जो उनके सफ़र को पूरी तरह बदल सकें.’