2 लोगों के साथ एक बाथरूम में घुसे स्काउट, की गंदी हरकत! बिग बॉस 20 के इतिहास में पहली बार घटी ऐसी घटना; सभी कंटेस्टेंट निशाने पर

बिग बॉस 20 का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें घर के कैप्टन द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया. वीडियो में देखा गया कि कैप्टन स्काउट ओपी, यंग डीएसए और आसिफ खान ने कुछ अजीब हरकत की. इसके बाद बिग बॉस सभी प्रतियोगियों को सजा देने का काम करते हैं.

प्रोमो में क्या हुआ?

बिग बॉस 20 के नए प्रोमो में यंग डीएसए, स्काउट को वॉशरूम में बुलाते नजर आते हैं. कुछ देर बाद आसिफ खान भी वहां पहुंच जाते हैं. इस पर उदिति सवाल उठाती हैं कि जब घर में नियमों का पालन करना जरूरी है, तो कैप्टन खुद ही उनकी अनदेखी क्यों कर रहे हैं.

नियम तोड़ने पर स्काउट को बिग बॉस ने लगाई फटकार

प्रोमो में आगे बिग बॉस स्काउट को नियम तोड़ने के लिए फटकार लगाते हैं. बिग बॉस साफ करते हैं कि कैप्टन ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इसका असर पूरे घर पर पड़ेगा और सभी कंटेस्टेंट्स को इसका खामियाजा भुगतना होगा.

हालांकि, प्रोमो में यह खुलासा नहीं किया गया है कि घरवालों को क्या सजा मिलेगी. अब देखना होगा कि इस फैसले का घर के बाकी सदस्यों पर क्या असर पड़ता है.

उदिति सिंह, स्काउट से भिड़ीं

बिग बॉस की फटकार के बाद उदिति सिंह, स्काउट से इस घटना को लेकर सवाल करती नजर आती हैं. स्काउट अपना बचाव करते हुए कहते हैं कि घर में पहले भी दूसरे कंटेस्टेंट्स नियम तोड़ चुके हैं। इसके बाद घर में नियमों के पालन और कैप्टन की जिम्मेदारी को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है.

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