Bigg Boss 20 Contestant: बिग बॉस के घर में होगा बड़ा धमाका! 8 पुराने कंटेस्टेंट्स की होगी एंट्री, मेकर्स का मास्टर प्लान तैयार

Bigg Boss 20 Contestant: टीवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस अपने 20वें सीजन के साथ वापस आ रहा है. हर बार की तरह इस बार भी शो को सलमान खान होस्ट करने जा रहे हैं. पिछले सीजन में गौरव खन्ना के हाथ ट्रॉफी लगी थी. वहीं अब मेकर्स 20वें सीजन की तैयारियों में पूरी तरह जुट गए हैं. सोशल मीडिया पर कुछ सितारों के नाम आने शुरू हो चुके हैं, जिन्हें इस सीजन के लिए मेकर्स अप्रोच कर सकते हैं. बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) को धमाकेदार बनाने के लिए मेकर्स पूरी तैयारियां कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, इस बार मेकर्स कुछ नया करने जा रहे हैं, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ है.

मेकर्स कर रहे बड़ी प्लानिंग

बिग बॉस के हर सीजन को अलग बनाने के लिए मेकर्स पूरी प्लानिंग करते हैं. हर बार घर का थीम अलग होता है. कभी नियमों को पूरी तरह से बदला जाता है, तो कभी घरवालों को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है. शो के 16 कंटेस्टेंट शामिल होते हैं, जिनमें हर बार कंटेस्टेंट अलग होते हैं. लेकिन जानकारी के मुताबिक, इस बार मेकर्स कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार सीजन में पुराने कंटेस्टेंट की एंट्री हो सकती है. दावा किया जा रहा है कि शो के पुराने 8 कंटेस्टेंट इस बार घर में वापसी कर सकते हैं. मेकर्स 8 पुराने कंटेस्टेंट्स और 8 नए केंटेस्टेंट को शो में बुला सकते हैं. जिनके बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है. अगर इस बार शो का थीम ये रहने वाला है, तो दर्शकों को काफी ज्यादा मजा आएगा.

कॉपी किया आइडिया

बता दें कि, इस बार खतरों के खिलाड़ी 15 में नए और पुराने कंटेंस्टेंट के बीच जंग देखने को मिल रहे हैं. शो में पुराने सेलेब्स जैसे जैस्मिन भसीन, ऋत्विक धनजानी, विशाल आदित्य सिंह, रुबीना दिलैक और करण वाही को बुलाया है. वहीं कुछ नए सदस्य भी शामिल किए गए हैं. फैंस के मुताबित, बिग बॉस 20 में भी उन सेलेब्स को अप्रोच किया जा सकता है, जो गेम का हिस्सा रह चुके हैं.

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कब शुरू होगी बिग बॉस सीजन 20?

बिग बॉस 20 टीवी जगत का सबसे चर्चित और चर्चाओं में रहने वाला रियलिटी शो है, जिसे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान होस्ट करते हैं. दर्शक हर साल इसकी शुरुआत का बेसब्री से इंतजार करते हैं. पिछले सीजन यानी बिग बॉस 19 की शुरुआत अगस्त महीने में हुई थी, और इसी ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि बिग बॉस 20 भी अगस्त में ही दस्तक दे सकता है. हालांकि अभी तक शो की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए फैंस को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है.

इस फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान

शो के पिछले सीजन, बिग बॉस 19 में, जो 24 अगस्त, 2025 से 7 दिसंबर, 2025 तक एयर हुआ था, अनुपमा एक्टर गौरव खन्ना ने विनर का टाइटल जीता और उन्हें 50 लाख रुपए भी मिले. फरहाना भट्ट दूसरे नंबर पर रहीं. इस बीच, सलमान खान अगली बार अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म मातृभूमि में नजर आएंगे. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम रोल में हैं.

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