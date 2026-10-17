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Bigg Boss 20: आपने स्काउट के कान में बुरी तरह थूका…, काजी तौकीर पर भड़के सलमान खान; वीकएंड का वार में जमकर लगाई क्लास

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: आज शनिवार के दिन बिग बॉस 20 के वीकएंड के वार का प्रसारण होगा. इस मौके पर शो होस्ट सलमान खान, काजी तौकीर को जमकर क्लास लगाएंगे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 17, 2026 6:00:42 PM IST

बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में सलमान ने काजी तौकीर को लताड़ा
बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में सलमान ने काजी तौकीर को लताड़ा


बिग बॉस 20 के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. इस बीच, सलमान खान ने वीकेंड का वार में काजी तौकीर को स्काउटOP के कान में थूकने वाली हरकत पर फटकार लगाई. लेटेस्ट प्रोमो में सलमान काजी से सवाल करते नजर आए कि उन्हें इस हरकत में मजाक कैसे नजर आया.

सलमान ने काजी की लगाई क्लास

मेकर्स ने आगामी एपिसोड यानी वीकएंड का वार का एक नया प्रोमो रिलीज किया है. इसमें शो होस्टसलमान सीधे गुल्लू और नकुल की फाइट पर बात करते हुए कहते हैं, ‘यह शुरू हुआ था काजी से, उन्होंने स्काउट के कान में थूका और एकदम गंदा वाला एकदम अंदर तक. काज़ी, इसमें ह्यूमर कैसे लगता है? फिर वह काज़ी से पूछते हैं, ‘यह कूल कैसे है?’ सलमान काजी के स्टैंड लेने के तरीके पर भी सवाल उठाते हैं. 



किस बात को लेकर भड़के सलमान खान?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब घर के अंदर बातचीत के दौरान काज़ी ने कथित तौर पर स्काउटOP के कान में थूक दिया. उस समय स्काउट ने इस घटना को हल्के में लिया, लेकिन बाद में जब काजी ने कथित तौर पर इस बारे में बात की और दूसरे घरवालों के सामने उसकी हरकतों को हल्के में लिया तो मामला अलग हो गया.

गौहर खान ने भी काजी की बुराई की थी

सलमान का लेटेस्ट प्रोमो सामने आने से पहले, बिग बॉस की पूर्व विनर गौहर खान ने काज़ी की हरकतों पर निराशा जताई थी. हालांकि गौहर खान पहले काजी को सपोर्ट कर रही थीं. लेकिन गौहर ने कहा कि स्काउट के कान में थूकना और फिर इस बारे में शेखी बघारना गलत था. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने से कंटेस्टेंट के जजमेंट पर असर पड़ सकता है और सलमान से वीकेंड का वार में इस मामले पर बात करने को कहा.

यह खबर भी पढ़ें: Ranabaali Box Office Day 1: विजय-रश्मिका का चला जादू? ओपनिंग डे पर ‘राणाबाली’ ने की कितनी कमाई, जानें कलेक्शन

Tags: bigg boss 20Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaarqazi touqeersalman khanScoutOP
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