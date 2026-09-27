‘मनोज तिवारी की बेटी हो…डॉली बिंद्रा कि नहीं’, बिग बॉस 20 में सलमान ने रीति तिवारी को दिखाया आइना; काजी-उदिति हुए भावुक

बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में शो होस्ट सलमान खान ने सभी प्रतियोगियों की क्लास लगाई. सबसे ज्यादा उन्होंने मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को डांट लगाई. सलमान ने रीति को कहा कि उन्होंने काजी और उदिति के साथ जो व्यवहार किया, वह बहुत गलत था. इस दौरान काजी तौकरी और उदिति सिंह फफक रोने लगते हैं. जानिए शो के दौरान ऐसा क्या हुआ.

क्यों रीति तिवारी पर भड़के सलमान खान?

बिग बॉ 20 के शो होस्ट और अभिनेता सलमान खान रीति तिवारी की जमकर क्लास लगाई. वो रीति पर इसलिए भड़के क्योंकि एक टास्क के दौरान रीति ने काजी तौकीर को भद्दी-भद्दी गालियां दी थीं. सलमान ने वीकएंड के वार में रीति से कहा कि वो यहां रॉकस्टार का सपना लेकर आई थीं, लेकिन उन्होंने ये क्या हरकत की. इसके बाद रीति ने जवाब दिया कि वो रॉकस्टार हैं. इस पर जब सलमान ने घरवालों से कहा कि कौन-कौन मानता है कि रीति रॉकस्टार हैं. इसके जवाब में किसी ने भी हामी नहीं भरी. यानी कि उन्हें कोई रॉकस्टार नहीं मानता. फिर सलमान ने रीति को काजी का उदाहरण दिया कि वो इतने बड़े रॉकस्टार इसलिए हैं, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक संघर्ष किया और कई दिग्गज जैसे अरिजीत सिंह को हराकर खिताब जीता है. इस बात पर रीति काफी उदास दिखीं, क्योंकि सलमान ने कहा कि रीति काजी से काफी जलती हैं.

काजी तौकीर और उदिति सिंह हुए भावुक

जब सलमान खान ने काजी तौकीर के संघर्ष के बारे में बताया. तो यह सब सुन काजी रोने लगे. इतना ही नहीं, सलमान ने उदिति सिंह की भी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने रीति के गाली वाले जवाब पर ज्यादा कुछ नहीं कहा और अच्छे से हैंडल किया. यह सुन उदिति सिंह भी भावुक हो गई. जब सलमान खान सबकी क्लास लगा रहे थे. उस वक्त सभी के मुंह लटके हुए थे.

मनोज तिवारी की बेटी हैं, डॉली बिंद्रा की नहीं

आगे सलमान खान ने रीति तिवारी को कहा कि बार-बार वो काजी को बाप की धमकी क्यों दे रही थी. इस पर उन्होंने कहा कि आप रवैया बिल्कुल डॉली बिंद्रा की तरह था. साथ ही सलमान ने रीति से कहा, ‘आप मनोज तिवारी की बेटी हैं, डॉली बिंद्रा की नहीं.’ आपको बता दें कि सलमान खान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा बिग बॉस सीजन 4 का हिस्सा थे. उस वक्त मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा की बहस हो गई थी, जिसमें डॉली बिंद्रा ने मनोज तिवारी अपनी खूब भड़ास निकाली थी, लेकिन मनोज तिवारी ने ज्यादा उल्टा सीधा नहीं बोला था और मामले को हैंडल कर लिया था. अब रीति तिवारी का ये रवैया देख सलमान ने उन्हें ये बात कही.

यह खबर भी पढ़ें: एक ऐसी मां जिसने प्यार को पर्दे पर अमर कर दिया, धार्मिक फिल्मों से की शुरुआत; फिर दिग्गज एक्टरों की मां बन सिनेमा में छाईं