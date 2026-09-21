‘तेरे बाप की नौकर हूं? तू कौन हैं…, BB 20 में सलमान ने काजी को लेकर किया ऐसा खुलासा; रीति तिवारी ने Qazi को दे दी गाली

रविवार के दिन बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में सलमान ने काजी तौकीर की एक्टिंग की पोल खोल दी. जैसे ही ये बात बिग बॉस के घर में रह रहे प्रतियोगियों को पता लगी तो बवाल मच गया. सबसे ज्यादा हंगामा तब मचा जब कंटेस्टेंट रिति तिवारी ने काजी तौकीर को खुलेआम धमकी और गाली दे दी. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. जानिए क्या हुआ.

रिति तिवारी ने क्या कहा?

कुछ वीडियोज सामने आए हैं, जिसमें घर के सभी कंटेस्टेंट बैठे नजर आ रहे हैं. देखने को मिलता है कि रिति तिवारी और काजी तौकीर में बहस हो रही है. इस पर रिति तिवारी बोलती हैं कि वह काजी का म्यूट बटन दबा देंगी, जिससे वो बोल नहीं पाएंगे. यह सुनने के बाद काजी भड़क जाते हैं. इसके बाद रिति काजी से बोलती हैं, ‘कौन हैं तू, तू किससे बात कर रहा है? तेरे बाप की नौकर हूं मैं? तू कौन हैं साले?’ यह सुनने के बाद ईशा रिखी रिति को समझाती हुई नजर आती हैं.

Kalesh b/w Manoj Tiwari daughter Rhiti Tiwari and Singer Qazi Touqeer inside Big boss house pic.twitter.com/Td7yYQTDRj — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 20, 2026

लव गिल ने काजी को किया आगाह

रिति तिवारी का ये रूप देखने के बाद काजी तौकीर उनसे कहते हैं कि गालियां ना दें. और बोलते हैं कि उनसे इस तरीके से बात ना करें. फिर रिति काजी से बोलती हैं, ‘आंखें इधर होनी नहीं चाहिए. तुम मुझसे बात मत करो, समझे.’ इस पर काजी रिति से बोलते हैं, ‘क्या मुझे मारोगी, कौन हो तुम?’ इसके बाद लव गिल काजी को समझाती हैं कि वो ऐसा ना बोले.

कैसे खुली काजी तौकीर की पोल?

बिग बॉस 20 के दूसरे वीकेंड का वार एपिसोड में, सलमान खान ने काज़ी की एक्टिंग की. सुपरस्टार को अपना सीना पकड़े हुए देखा गया, जिससे लग रहा था कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, और वे बार-बार पानी मांग रहे थे. घरवाले चिंतित दिखे जब सलमान ने अपनी जैकेट उतार दी, बेचैन दिखे और आखिरकार ज़मीन पर लेट गए. हालांकि, बाद में उन्होंने खुलासा किया कि यह काज़ी को सबक सिखाने और उन्हें यह दिखाने के लिए किया गया था कि उनकी शरारत से घरवालों पर कितना असर पड़ा है. भले ही यह जानबूझकर नहीं किया गया था और केवल दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए था. इसी से घरवालों को काजी का सच पता चला.

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