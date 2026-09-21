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Bigg Boss 20: सलमान खान के निशाने पर आईं मनोज तिवारी की बेटी? वीकएंड का वार में भाईजान ने किया कुछ ऐसा, वीडियो वायरल

Salman Khan Mocks Rhiti Tiwari: बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में सलमान खान ने एक्टर-पॉलिटिशियन मनोज तिवारी की बेटी का मजाक बनाया. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 21, 2026 4:59:51 PM IST

सलमान खान ने रिति तिवारी का उड़ाया मजाक
सलमान खान ने रिति तिवारी का उड़ाया मजाक


रियलिटी शो बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में शो होस्ट और अभिनेता सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट्स के असली राज खोले. इस दौरान उन्होंने अभिनेता मनोज तिवारी की बेटी रिति तिवारी की भी मजाक बढ़ाया और उनकी नकल उतारी. अब सलमान का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. देखें भाईजान ने ऐसा क्या किया. 

सलमान खान ने ऐसा क्या कहा?

बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में एक टास्क रखा जाता है, जिसमें शो होस्ट सलमान खान आम्रपाली दुबे और माही विज को सेलेक्ट करते हैं. और अन्य प्रतियोगियों से पूछते हैं कि वह किसे घर की महारानी के रूप में देखना चाहते हैं. तो इस दौरान जब रिति तिवारी आती हैं, तो वह आम्रपाली दुबे को चुनती हैं. जैसे ही रिति आती हैं, तो सलमान उन्हीं के अंदाज में गाना गाने लगते हैं, और बार-बार आय-हाय , आय-हाय कहते हैं. इस पर रिति समझ नहीं पाती हैं, वो सलमान को कहती हैं कि धन्यवाद की उन्हें उनका अंदाज पसंद आया. जबकि लोग कह रहे हैं कि रिति तिवारी को चिढ़ाने का ये तरीका था, जिसे वो समझ नहीं पाई. 

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रिति तिवारी को लोग कर रहे ट्रोल

सलमान ने रिति तिवारी को जो ये रिएक्शन दिया. इसका वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने बोला कि रिति तिवारी काजी से जलती हैं. वहीं दूसरे ने कहा, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये उनकी तारीफ नहीं, बल्कि बेइज्जती हो रही है. एक अन्य ने कमेंट सेक्शन में लिखा, अब इसके बाद वो कभी गाना नहीं गाएंगी. इसके अलावा अन्य यूजर्स कह रहे हैं कि सलमान मजा ले रहे हैं, और रिति को लग रहा है कि तारीफ हो रही है. 

कौन हुआ घर से एलिमिनेट?

वीकएंड का वार में 16 प्रतियोगियों में से एक कंटेस्टेंट का खेल खत्म हो गया है. अब सिर्फ 15 लोग ही बचे हैं, क्योंकि रोहेद खान को घर से निकाल दिया गया है. क्योंकि उन्हें जनता के सबसे कम वोट भी मिले थे. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘तेरे बाप की नौकर हूं? तू कौन है…, BB 20 में सलमान ने काजी को लेकर किया ऐसा खुलासा; रीति तिवारी ने Qazi को दे…

Tags: bigg boss 20home-hero-pos-4Rhiti tiwarisalman khan
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