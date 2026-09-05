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Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 से शुरू होने से पहले सलमान का चढ़ा पारा, सेट पर आगबबूला हुए भाईजान; किसे लगाई फटकार?

Salman Khan: सलमान खान ने रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ की शूटिंग शुरू कर दी है. लेकिन इससे पहले भाईजान सेट पर आगबबूला हो गए. इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 5, 2026 10:41:02 AM IST

सलमान खान
सलमान खान


बिग बॉस 20 आगामी 6 सितंबर से शुरू होने वाला है. इसे लेकर दर्शक काफी उत्साहित हैं. इस शो के होस्ट और अभिनेता सलमान खान ने इसकी शूटिंग शुरू कर दी है. इसी दौरान अचानक सलमान भड़क गए और खूब फटकार लगाई. आखिर किसे एक्टर ने डांट लगाई? क्या है वायरल वीडियो. जानिए पूरी बात. 

शूटिंग से पहले पैप्स से खिंचवाई फोटो

बॉलीवुड स्टार सलमान खान बिग बॉस के सीजन 20 के होस्ट के रूप में वापसी कर रहे हैं. अभिनेता ने इस रविवार को होने वाले प्रीमियर से पहले शुक्रवार को शो की शूटिंग शुरू कर दी. शूटिंग से पहले उन्होंने काउबॉय लुक में पैपराज़ी के लिए पोज़ दिया. इसका वीडीयो वायरल हो रहा है. हालांकि, कैमरे के पीछे किसी से बात करते हुए वे कुछ पल के लिए नाराज़ हो गए और कहा कि तस्वीरें खिंचवाना उनका काम नहीं है और न ही उन्हें इसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है. हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने अपने लिए इंतज़ार कर रहे फोटोग्राफरों के साथ पोज़ दिए. 

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भाईजान के लुक ने खींचा ध्यान

पहले एपिसोड के लिए सलमान खान ने गहरे भूरे रंग की लेदर की काउबॉय हैट, मैचिंग बूट्स और सिल्वर बेल्ट बकल पहनी. उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए टी-शर्ट, बनियान और जींस का चुनाव किया. खबरों के मुताबिक उन्होंने बिग बॉस 20 की टीम के साथ भी पोज दिए.

सलमान ने पोस्ट की तस्वीर

सलमान खान ने टीवी शो की शूटिंग से जुड़ी कई तस्वीरें भी पोस्ट कीं. साथ ही कैप्शन में लिखा, “#Biggboss20.”

बिग बॉस 20 के बारे में

बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे और जियोहॉटस्टार पर रात रात 9 बजे होगा. इस फ्रेंचाइजी के दक्षिण भारतीय संस्करण, जिन्हें तेलुगु में नागार्जुन, तमिल में विजय सेतुपति, मलयालम में मोहनलाल और कन्नड़ में किच्चा सुदीप होस्ट कर रहे हैं, का प्रीमियर भी उसी दिन होगा.

यह खबर भी पढ़ें: जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्ति में डूबे सितारे, राम चरण-उपासना से हेमा मालिनी तक, सितारों ने यूं मनाया त्योहार

Tags: bigg boss 20salman khan
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