Qazi को मिलने वाली है Arijit जैसी शोहरत! घर में ही मिल 5 ब्लॉकबस्टर गाने; इस बड़े म्यूजिशियन ने किया एलान

Qazi Touqeer: Bigg Boss 20 में हाल ही में दो वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई जिसके बाद घर का माहौल रंगीन हो गया. लेकिन वहीं हाल ही में हुए वीकेंड के वॉर के दौरान सबसे ज्यादा इमोशनल कर देने वाला मोमेंट जो था वो था qazi का रोना. काजी के रोते ही फैंस का दिल बुरी तरह टूट गया था. वहीं म्यूज़िक कंपोज़र साजिद खान ने बिग बॉस 20 में रीति तिवारी के साथ काज़ी तौकीर की तीखी बहस के बाद उन्हें अपना सपोर्ट दिया है. साजिद ने कहा कि उन्हें रीति का उनसे बात करने का तरीका पसंद नहीं आया. वहीं साजिद ने हाल ही में एक और वीडियो शेयर किया. ये वीडियो काजी के रोने के बाद सामने आया और इस बार साजिद ने कुछ ऐसा कहा जो सच में हैरान कर देने वाला था.

Qazi को रोता देख टूट हुए साजिद

इस दौरान साजिद ने वीडियो जारी कर कहा कि ‘ Qazi! तुम्हारा रोना बहुत लोगों के दिल पर लगा है. लाइफ में कभी किसी के लिए ऐसे वीडियो बनाया नहीं है. पर पता नहीं क्यों तेरे से दिल जुड़ गया दोस्त. शायद इसलिए क्योंकि तुम एक गायक हो.’ इतना ही नहीं इस दौरान साजिद ने कहा कि ‘ब्रो! ऐसे नहीं रोया करते. रोने से पहले सोचा करो. जितने लोग आपको पसंद करते हैं, शायद उनके दिल पर बहुत तकलीफ होगी आपको रोता हुआ देखकर. हम समझते हैं तुम ठीक नहीं हो.’

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दे दिया 5 गानों का ऑफर

इतना ही नहीं साजिद ने वीडियो जारी कर काजी को एक बड़ा ऑफर भी दे दिया. इस दौरान उन्होंने कहा ‘मुझे यह सब चीज नहीं बोलना चाहिए मगर तेरे लिए पांच blockbuster गाने बनाकर रेडी किए हैं. इंशाल्लाह! जब आप बाहर आओगे तो पक्का आप साथ रिकॉर्डिंग करेंगे और हम इतना काम करेंगे. जरा हंस दे यार, जरा हंस के डांस दिखा. थोड़ा सा हम लोग को relax कर दे यार. I love you bro.’

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