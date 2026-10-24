‘वो दबाता है आप आह आह करते हो…’, रोहित शेट्टी ने Scout Love की गंदी हरकतों का किया पर्दाफाश; देखने लायक था घरकालों का रिएक्शन

Bigg Boss 20 Scout Love: इस हफ्ते बिग बॉस 20 का वीकेंड का वार काफी मजेदार होने वाला है, दरअसल, कहने को तो इस बार सलमान खान नहीं हैं लेकिन खतरों के खिलाड़ी के होस्ट रोहित शेट्टी घरवालों की अच्छे से क्लास लेने वाले हैं. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हफ्ते कई मुद्दे सामने आए, जिसमें काजी तौकीर का हार्ट अटैक वाला कमेंट और घर में हंगामा शामिल है. सिर्फ यही नहीं सबसे मजेदार तो वो पल होगा जब रोहित शेट्टी लव और स्काउट की क्लास लेंगे.

जब रोहित ने ली स्काउट और लव की क्लास

दरअसल, कई दिनों से स्काउट और लव के बीच नजदीकीयां बढ़ती जा रही थीं. वहीं इन दोनों की कई वीडियो ऐसी वायरल हुई जिसमे दोनों एक दूसरे को टच करते दिख रहे हैं. हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे को भाई-बहन मानते हैं लेकिन जिस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं उसे लेकर अब रोहित शेट्टी ने दोनों की क्लास ली. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित शेट्टी लव और स्काउट के रिश्ते पर बात करते हैं, जिसे उन्होंने भाई-बहन बताया है. दरअसल वो कहते हैं, “स्काउट और लव. एक चीज़ जो बहुत गलत लगती है.” सलमान खान ने इशारा करने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गए. “यह तब होता है जब तुम दोनों करीब आते हो. तुम एक तरफ लेटे हो. वो तुम्हारी पिंडलियों को दबा रहा है. फिर कंबल आ जाता है. तुम्हारे पैर कंबल के नीचे दब रहे हैं. यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तुम (लव) स्काउट से कहते हो कि थोड़ा पीछे दबाओ. वो दबाना शुरू कर देता है. तुम आते हो. यह ठीक नहीं लगता.”

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स्काउट ने दिया जवाब

इस पर स्काउट जवाब देती है, “जब भी माही दी कहती हैं, मैं उनके लिए भी करता हूं. मैं सबके लिए करता हूं.” रोहित शेट्टी जवाब देते हैं, “बेटा, एक सेकंड रुको और तुम्हें एहसास होगा कि तुम कहां गलत हो रहे हो और क्या गलत हो रहा है.” इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं और बिग बॉस 20 के वीकेंड का वार का इंतजार कर रहे हैं.