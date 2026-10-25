‘हमारे घरों में गोलियां चल रही हैं’, Rohit Shetty ने बातों-बातों में कर दिया लॉरेंस का जिक्र; Tiger Shroff पर फायरिंग अटैक का दिया हिंट

Bigg Boss 20 Rohit Shetty: रोहित शेट्टी ने बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट्स की बुराई करते हुए टाइगर श्रॉफ को टारगेट करके की गई फायरिंग की घटना का ज़िक्र किया. लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान, होस्ट ने स्काउटओपी, आसिफ खान, यंग डीएसए और आम्रपाली दुबे को उनके बर्ताव के लिए बुरा-भला कहा, और उन्हें गैंगस्टर की तरह बर्ताव न करने को कहा, क्योंकि उन्होंने हाल ही में सेलिब्रिटीज़ के घरों के बाहर हुई शूटिंग के बारे में बात की थी. “इधर हमारे घरों में गोलियां चल रही हैं, तुमलोग क्या गैंगस्टर बनकर घूम रहे हो.”

रोहित शेट्टी ने स्काउट और यंग की ली क्लास

रोहित ने स्काउटओपी और यंग डीएसए को बिग बॉस 20 के घर के अंदर उनके बर्ताव की बुराई करते हुए “बुली गैंग” कहा. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि उनके बर्ताव से वे गैंगस्टर जैसे दिखते हैं. “तुमलोग के मन में है तुमलोग गैंगस्टर लग रहे हो. ऐसा लगता है कि तीन 10th स्टैंडर्ड के निकले हैं ऐसा कुछ करने के लिए.”

होस्ट ने यह बात कंटेस्टेंट्स के साथी हाउसमेट काज़ी तौकीर के साथ बर्ताव पर बात करते हुए कही. युंग DSA ने दावा किया था कि काज़ी ने दूसरे कंटेस्टेंट्स को ऐसा महसूस कराया जैसे वह उन पर हमला कर रहा हो. हालांकि, रोहित ने काज़ी के तरीके का बचाव किया. उन्होंने बताया कि काज़ी गेम खेल रहा था और हिंसा का सहारा लेने के बजाय दूसरे कंटेस्टेंट्स को भड़काने की कोशिश कर रहा था.

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टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर क्या हुआ?

यह बात 18 अक्टूबर, 2026 को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई फायरिंग की घटना के कुछ दिनों बाद आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने कथित तौर पर शाम करीब 7 बजे पुष्पा नरसी पार्क के पास फायरिंग की, जब टाइगर फुटबॉल खेलकर निकल रहे थे. खबर है कि उन्होंने मौके से भागने से पहले उनकी BMW पर कई राउंड फायरिंग की. टाइगर बिना किसी गोली के घायल हुए बच गए. लेकिन, उनके ड्राइवर और एक राहगीर को गोली लगी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.