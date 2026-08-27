क्या सलमान खान के शो में वायरल सेंसेशन ‘रिया अहीर’ की मिलेगी एंट्री? ट्रोलिंग के बीच, ‘बिग बॉस 20’ में जाने की बताई वजह, ऐसे मिलेगा टिकट!

Rhiya Ahir In Big Boss 20: क्या आपको याद है मुंबई की वो लड़की, जिसने नीट प्रोटेस्ट (NEET protest) के दौरान पुलिस की वैन को एक हाथ से रोक दिया था. इस वायरल गर्ल की सियासी गलियारों के लेकर फिल्मी दुनिया में खासी चर्चा हो रही थी. इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद, अब यही वायरल गर्ल ‘रिया अहीर’ सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ में आने की तैयारी कर रही हैं. शो के मेकर्स ने इस बार ‘फैंस का फैसला’ नाम से एक दिलचस्प ट्विस्ट रखा है, जिसके तहत दर्शकों के वोटों से तय होगा कि रिया या लव गिल में से कौन सलमान खान के इस कॉन्ट्रोवर्शियल हाउस में एंट्री करेगा. हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोग रिया को ट्रोल भी कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें सिर्फ प्रोटेस्ट के कारण इतना नेम-फेम मिला है और इसलिए वो रियलिटी शो में हिस्सा लेने जा रही है. हालांकि ट्रोलर्स के इन सभी सवालों का जवाब देते हुए रिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है.

नीट प्रोटेस्ट से सुर्खियों में आईं रिया अहीर

रिया अहीर तब अचानक सुर्खियों में आ गई थीं जब कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप में देशभर में चल रहे एक नीट प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने मुंबई में पुलिस वैन को रोक लिया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया था, जिससे वह रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन गईं. हालांकि, इस वायरल वीडियो के बाद जहां एक तरफ उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया. लोगों का सवाल था कि एक प्रोटेस्ट के जरिए चर्चा में आने के बाद अब वह रियलिटी शो का हिस्सा क्यों बनना चाहती हैं.

ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी और दिया मजेदार जवाब

इन तमाम सवालों और आलोचनाओं का जवाब देते हुए रिया ने सोशल मीडिया पर अपने एक फॉलोअर का कमेंट शेयर किया. उस कमेंट में लिखा था कि रिया कोई एक्टिविस्ट नहीं हैं, और न ही एक्टिविज्म उनका प्रोफेशन है. उन्होंने सिर्फ एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था जो वायरल हो गया, जिसका मतलब यह नहीं कि लोग उन पर एक्टिविस्ट होने की उम्मीदें थोप दें. इस बात से सहमति जताते हुए रिया ने बहुत ही मजेदार अंदाज में कहा, ‘पापी पेट को भी तो पालना है!’ उन्होंने साफ किया कि वायरल वीडियो से उन्हें एक भी रुपया नहीं मिला था और वह सिर्फ वही कर रही थीं जो उन्हें उस पल सही लगा.

13 साल का एक्टिंग और मॉडलिंग का सफर

ट्रोलर्स को जवाब देते हुए 27 साल की रिया ने बताया कि वह सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं हैं. उनका करियर इस प्रोटेस्ट से काफी पुराना है. उन्होंने खुलासा किया कि वह साढ़े चार साल की उम्र से थिएटर से जुड़ी हुई हैं और पिछले करीब 13 सालों से एक कलाकार के रूप में काम कर रही हैं. एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा रिया एक आंत्रप्रेन्योर भी हैं और ‘रियासत’ नाम से अपना एक हैंडक्राफ्टेड अपैरल लेबल चलाती हैं. इसके अलावा वह ‘दिलबरा’ जैसे म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं. उनका मानना है कि बिग बॉस 20 लोगों को उन्हें और करीब से जानने का एक बेहतरीन मौका देगा.

‘बिग बॉस 20’ में एंट्री के लिए फैंस का फैसला

इस सीजन मेकर्स ने शो की शुरुआत से ही एक धमाकेदार ट्विस्ट ला दिया है. सलमान खान ने एक नए प्रोमो में ऐलान किया है कि इस बार घर के अंदर जाने का फैसला पूरी तरह से दर्शकों के हाथों में होगा. ‘फंस का फैसला’ सेगमेंट के तहत दर्शकों को यह तय करना है कि वे किसे घर के अंदर देखना चाहते हैं. इस रेस में रिया अहीर का मुकाबला लव गिल से हो रहा है. सलमान खान ने प्रोमो में बताया कि दर्शक जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के लिए वोट कर सकते हैं.

ऐसे करें अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए वोट

यदि आप भी चाहते हैं कि रिया अहीर ‘बिग बॉस 20’ के घर में एंट्री करें, तो आप जियोहॉटस्टार ऐप के जरिए उनके लिए वोट कर सकते हैं. इसके लिए आपको ऐप पर जाकर ‘Bigg Boss Hindi’ सर्च करना होगा, सलमान खान वाले ऑप्शन को चुनना होगा और फिर ‘Vote’ बटन पर टैप करना होगा. वोटिंग लिस्ट में रिया अहीर की फोटो दिखाई देगी, जिस पर क्लिक करके आप अपना वोट सबमिट कर सकते हैं. खास बात यह है कि हर दर्शक रोजाना अधिकतम 99 वोट तक कास्ट कर सकता है. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता का यह ‘वरदान’ रिया अहीर को मिलता है या लव गिल बाजी मार ले जाती हैं.

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