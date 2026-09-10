Big Boss 20: ‘बेटी होने की सजा भुगत रही हूं’ पिता मनोज तिवारी के बारे में ‘ऋति’ ने किया मैरी कॉम के सामने बड़ा खुलासा, जान जोखिम में डालकर कर रही सरवाइव!

Manoj Tiwari Daughter Death Threats Big Boss: बिग बॉस 20 के घर के अंदर इस वक्त रिलेशनशिप, दर्द और चौंकाने वाले खुलासों का ऐसा दौर चल रहा है, जिसने टीवी के बाहर की दुनिया में भी तहलका मचा दिया है. शो में शामिल मशहूर एक्टर और राजनेता मनोज तिवारी की बेटी ऋति तिवारी ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे. सिंगर, कंपोजर और प्रोड्यूसर ऋति तिवारी ने शो के दौरान कंटेस्टेंट मैरी कॉम से दिल की बात साझा करते हुए बताया कि एक सेलिब्रिटी पिता की बेटी होने की वजह से उन्हें जिंदगी में किस भयानक मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है. उन्होंने रोते हुए खुलासा किया कि सिर्फ मनोज तिवारी की बेटी होने के नाते उन्हें आए दिन जान से मारने की धमकियां यानी ‘डेथ थ्रेट्स’ और यहां तक कि ‘रेप थ्रेट्स’ तक मिलते हैं.

ऋति का कहना है कि लोग उनके खुद के स्वतंत्र अस्तित्व को बिल्कुल नहीं देखते, बल्कि उनके हर बयान को उनके पिता के चश्मे से देखकर उन्हें ट्रोल करते हैं. बिग बॉस के घर के अंदर हुआ यह खुलासा अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है और हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है.

राजनेता पिता के कारण डबल प्रैशर में कट रही लाइफ

शो के दौरान ऋति तिवारी ने अपनी जिंदगी के कड़े संघर्षों पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि मनोज तिवारी जैसी बड़ी शख्सियत की बेटी होने का बोझ उन्हें हर पल महसूस होता है. जब भी वह कोई बात कहती हैं, तो लोग उसे उनके पिता के बयां से जोड़ देते हैं. ऋति का कहना है, ‘मेरे पर डबल प्रेशर रहा है हमेशा. मैं जो भी बोलूंगी, लोग कहेंगे कि मनोज तिवारी की बेटी ने यह बोल दिया, वो ऐसी है.’ वह सिर्फ अपने पिता के नाम के दम पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर पहचान बनाना चाहती हैं. उन्होंने इच्छा जताई कि वह खुद काम करना चाहती हैं, अपने दम पर कमाना चाहती हैं और अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं, लेकिन समाज और सोशल मीडिया की ट्रोलिंग उन्हें ऐसा करने नहीं देती.

पिता की वजह से पसंद नहीं आते कंट्रोलिंग नेचर के पुरुष

सिर्फ धमकियों का दर्द ही नहीं, बल्कि ऋति तिवारी ने घर की दूसरी कंटेस्टेंट कनिका मान के साथ बातचीत में अपनी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के कई गहरे राज भी खोले. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मां को सिंगल मदर के रूप में बहुत स्ट्रगल करते देखा है, जिसका असर उनकी सोच पर भी पड़ा है. यही वजह है कि वह ऐसे पुरुषों से दूर रहना पसंद करती हैं जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं. इसके अलावा, ऋति ने अपने 20 साल पुराने बेस्ट फ्रेंड के साथ हुए दिल टूटने (हार्टब्रेक) का भी जिक्र किया, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा था. शो में उनके ये खुलासे यह साबित करते हैं कि बाहर से मजबूत दिखने वाली ऋति अंदर से कितने इमोशनल वॉर लड़ चुकी हैं.

जब मनोज तिवारी के सामने सलमान ने दी चेतावनी

बिग बॉस 20 के ग्रैंड प्रीमियर नाइट पर जब मनोज तिवारी अपनी बेटी ऋति के साथ मंच पर आए थे, तब होस्ट सलमान खान ने मजाक-मजाक में ऋति को खास सलाह दी थी. सलमान ने चेतावनी दी थी कि घर के अंदर कभी भी खाने की चीजों, खासकर अंडों को लेकर लड़ाई मत करना. इसके अलावा सलमान ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा था, ‘ए बाप पे मत जाना’, जिस पर मनोज तिवारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे. लेकिन प्रीमियर की वह हंसी अब घर के अंदर आकर आंसुओं और बड़े खुलासों में बदल चुकी है. अब देखना यह होगा कि बिग बॉस के इस सफर में ऋति तिवारी इन तमाम विवादों और धमकियों का सामना करते हुए कैसे अपनी खुद की एक अलग पहचान बना पाती हैं.

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