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रीति तिवारी का बिग बॉस 20 में हुआ कमबैक? एविक्शन के बाद फिर हुई वापसी, काजी तौकीर के फैंस हुए निराश

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. अभी शो के पिछले एपिसोड में रीति तिवारी का एविक्शन हुआ था. अब वीकएंड का वार का एक प्रोमो आया है, जिसमें सलमान कह रहे हैं कि रीति तिवारी फिर से वापस आ गई हैं. देखें प्रोमो.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 3, 2026 2:25:17 PM IST

रीति तिवारी की हुई बिग बॉस 20 में वापसी
रीति तिवारी की हुई बिग बॉस 20 में वापसी


बिग बॉस 20 के पिछले एपिसोड में देखने को मिला कि रीति तिवारी का एविक्शन हो गया. इसके  बाद उनकी विदाई भी हो गई घर से. अब वीकएंड के वार का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें शो होस्ट सलमान खान कहते हैं कि आपने क्या सोचा की रीति चली गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. वह रीति तिवारी का फिर से वेलकम करते दिखते हैं. आखिर ऐसा क्या हुआ. जानिए पूरी खबर. 

रीति तिवारी की हुई दोबारा वापसी?

जियो हॉटस्टार पर बिग बॉस 20 का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें देखने को मिलता है. शो होस्ट सलमान खान ने सभी प्रतियोगियों से कहा, ‘रीति घर से चली गईं. इन लोगों उसे चढ़ाया, फिर उसने मांगी मांगी, लेकिन आप लोगों ने उसे दूसरा चांस नहीं दिया कि वह अपने आपको साबित कर पाए कि वह बदल गई है. आपने सोचा कि वो चली गई, मैंने भी सोचा और बिग बॉस ने भी. लेकिन इस सीजन का थीम है तथास्तु.’ यह कहते हुए सलमान खान कहते हैं कि आइए. फिर रीति तिवारी की आवाज आती हैं, जिसमें वह कहती हैं आय हाय. यह देख सभी चौंक जाते हैं. हालांकि, पूरा एपिसोड आज वीकएंड का वार में देखने को मिलेगा. 

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नेटिजंस चौंके

इस प्रोमो को देखने के बाद सभी दर्शक भी चौंक गए. वीडियो को देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने बोला, काजी ने बोला था कि ब्रो यू विल कमबैक, काजी ने फिर से बवाल मचा दिया. दूसरे यूजर ने लिखा, रीति को दोबारा चांस मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि वो इस बार अच्छा खेलेंगी. एक ने लिखा, ये क्या है भाई. वहीं, अन्य कह रहे हैं कि इस फैसले से वो सहमत हैं. 

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Tags: bigg boss 20Bigg Boss 20 Latest UpdateRhiti tiwariRhiti Tiwari Comeback
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