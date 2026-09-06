Bigg Boss 20 Release Date and Time: कुछ ही घंटों में खत्म होगा इंतजार! टीवी पर दस्तक देने वाला है बिग बॉस; जानें तारीख, समय और कहां देखें

Bigg Boss 20 Release Date and Time: सलमान खान और बिग बॉस का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से फैंस कर रहे हैं. वहीं अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है. बता दें कि बिग बॉस आज अपना पहला एपिसोड लेकर आ रहा है. बिग बॉस ड्रामा, एंटरटेनमेंट और अचानक आने वाले ट्विस्ट के एक और सीजन के साथ लौट रहा है. आने वाले एडिशन ने पहले ही फैंस के बीच चर्चा पैदा कर दी है, जिसमें कई टेलीविज़न पर्सनैलिटी, एक्टर, इन्फ्लुएंसर और दूसरे पब्लिक फिगर शो से जुड़े हैं.

सलमान खान बिग बॉस 20 के साथ लौट रहे हैं

आने वाले सीज़न को ‘तथास्तु’ शब्द के साथ टीज़ किया गया है, जिससे नए एडिशन को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है. सलमान खान एक बार फिर बिग बॉस 20 के होस्ट के तौर पर लौटेंगे, जिसमें एक नया फॉर्मेट, नए चैलेंज और अचानक आने वाले ट्विस्ट होने की उम्मीद है. इस सीज़न में ‘एक्स्ट्रा जीवन दान’ कॉन्सेप्ट भी लाया जाएगा, जो गेम में एक नया एलिमेंट लाएगा.

बिग बॉस 20 के कन्फर्म और अफवाह वाले कंटेस्टेंट

बिग बॉस 20 से कई नाम जुड़े हैं. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक पूरी ऑफिशियल कंटेस्टेंट लिस्ट की घोषणा नहीं की है. मिड-डे ने वैरायटी इंडिया के हवाले से बताया कि रोहेड खान और रीति तिवारी उन नए नामों में से हैं जिनके शो में आने की उम्मीद है. अमन गांधी, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, गीता बसरा, सुनील पाल और शोविक चक्रवर्ती के भी संभावित पार्टिसिपेंट होने की खबर है. शो का हिस्सा बनने की अफवाह वाले दूसरे नामों में कुशाल तंवर उर्फ ​​गुल्लू, काज़ी तौकीर, अर्शिफा खान, अंजलि अरोड़ा, आर्यन केल्विन, मैरी कॉम, खुशी दुबे, युक्ति कपूर, माही विज, नीति टेलर, पार्थ समथान, करण वाही और प्रणाली राठौड़ शामिल हैं. उनके शामिल होने की अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है.

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रिलीज डेट और टाइम

बिग बॉस सीज़न 20 का प्रीमियर 6 सितंबर, 2026 को होगा. यह शो JioHotstar पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात 9 बजे स्ट्रीम होगा और Colors TV पर रात 10:30 बजे IST पर आएगा.

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