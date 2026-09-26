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काजी और यंग के बीच हाथापाई की आई नौबत, फिर बिग बॉस 20 के घर में गरमाया माहौल; एक-दूसरे को दे डाली खुलेआम धमकी

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है. इस बार यंग और काजी तौकीर के बीच जोरदार भिड़ंत हुई. इसने पूरे घरवालों को सदमे में डाल दिया है. जानिए दोनों के बीच क्या हुआ.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 26, 2026 5:52:02 PM IST

यंग डीएसए और काजी तौकीर के बीच हुई भिड़ंत
यंग डीएसए और काजी तौकीर के बीच हुई भिड़ंत


रियलिटी शो बिग बॉस 20 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है प्रतियोगियों के बीच नोंक झोंक और उनके असली रंग सामने आ रहे हैं. पिछले एपिसोड में काजी और यंग के बीच माहौल इतना गरमा गया कि बात हाथापाई तक आ गई. इसका एक प्रोमो भी सामने आया है, जिसमें दोनों एक-दूसरे को धमकी दे रहे हैं. देखें वीडियो. 

क्या हुआ दोनों के बीच?

कैप्टेंसी टास्क के दौरान बिग बॉस ने प्रतियोगियों को 2-2 के ग्रुप में बांट दिया और जो कंटेस्टेंट कैप्टन की रेस में थे. उनके नाम की बॉल को एक-दूसरे को पास करनी थी. इस वजह से सभी प्रतियोगी अपने कंटेस्टेंट को जिताने के लिए बॉल अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान जब यंग और काजी के पास बॉल आई, तो यंग ने इसे अपने पास रख लिया और काजी के बार-बार छिनने के बावजूद यंग ने बॉल नहीं दिया. इसके बाद यंग ने बार-बार फोर्स करने पर उन्हें लग रही है, लेकिन काजी को लगा कि ये मजाक है और जबरदस्ती बॉल छिनने का प्रयास करते रहे. इसी वजह से दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. यंग काजी को कहने लगे कि वह कह रहे थे कि उन्हें चोट लग रही है, तो उन्हें क्यों नहीं छोड़ रहे थे. इस बात पर काजी ने सफाई दी कि उन्होंने जानबूझ कर कुछ नहीं किया. इसके बाद दोनों में खूब कहासुनी होती है और बात लड़ाई तक आ जाती है. काजी ने तो अपने कपड़े तक उतार दिए और यंग को बोला कि उन्हें मारें अगर हिम्मत है तो. लेकिन अन्य कंटेस्टेंट्स ने दोनों को एक-दूसरे से दूर किया. हालांकि, इसके बावजूद दोनों के बीच जुबानी जंग जारी रही. 

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क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद काजी और यंग के फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. ज्यादातर लोग काजी को अच्छा बता रहे हैं.वहीं, कुछ कह रहे हैं कि यंग बहुत अच्छा खेल रहा है. 

कौन बना नया कैप्टन?

बिग बॉस 20 का कैप्टेंसी टास्क पूरा हो चुका है. घर के तीसरे कैप्टन गुल्लू बने हैं. यानी कि गु्ल्लू 2 बार कैप्टन बन चुके हैं. आपको बता दें कि कैप्टन की रेस में रीति तिवारी, लव गिल, मैरी कॉम और गुल्लू थे. 

यह खबर भी पढ़ें: 2 बच्चों की मां का 20 साल के लड़के पर आया दिल, पति के सामने प्रेमी संग लिपटकर करने लगी गंदी हरकत; फिर हुआ ऐसा…

Tags: Bigg boss 20 newsqazi touqeerQazi vs Young DSAYoung DSA
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