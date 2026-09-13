Home > मनोरंजन > BB 20: न झगड़ा, न ड्रामा… काजी तौकीर के अंदाज की मुरीद हुईं हिना खान, जमकर की तारीफ; बोलीं- वह बहुत अच्छे हैं

BB 20: न झगड़ा, न ड्रामा… काजी तौकीर के अंदाज की मुरीद हुईं हिना खान, जमकर की तारीफ; बोलीं- वह बहुत अच्छे हैं

Hina Khan Praises Qazi Touqeer: बिग बॉस 20 में इन दिनों काजी तौकीर लोगों को ध्यान खींच रहे हैं. वीकएंड का वार में शो होस्ट सलमान ने भी उनकी तारीफ की. अब एक्ट्रेस हिना खान भी उनके अंदाज की दीवानी हो गई हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 13, 2026 11:14:52 PM IST

हिना खान ने बिग बॉस 20 कंटेस्टेंट काजी तौकीर की तारीफ की
हिना खान ने बिग बॉस 20 कंटेस्टेंट काजी तौकीर की तारीफ की


बिग बॉस 20 को शुरू हुए एक हफ्त हो चुके हैं. इस वक्त अगर किसी प्रतियोगी ने घर के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है, तो वो गायक और ‘फेम गुरुकुल’ से मशहूर काज़ी तौकीर. शो और लाइव फीड से उनके कारनामों के क्लिप वायरल हो गए, जिनमें वो गाने गाते और बिग बॉस में कई लोगों की रातों की नींद उड़ाते नज़र आए. उनके इस अंदाज पर हिना खान भी फिदा हो गईं और उन्होंने ट्वीट कर अपनी राय रखी. 

हिना खान ने काजी तौकीर की तारीफ की

बिग बॉस 11 की फर्स्ट रनर-अप रहीं हिना खान ने काज़ी तौकीर की जमकर तारीफ की है. रविवार को उन्होंने अपने X अकाउंट पर लिखा, ‘एक कश्मीरी होने के नाते, मुझे काज़ी को लोगों का दिल जीतते और इतने सालों बाद एक बार फिर रॉकस्टार की तरह मशहूर होते देखकर बेहद खुशी और गर्व हो रहा है.’
एक्ट्रेस ने आगे कहा, वह इस समय यह साबित कर रहे हैं कि मनोरंजन जगत को ध्यान आकर्षित करने के लिए विवादों या लगातार झगड़ों की ज़रूरत नहीं होती. मुझे उम्मीद है कि वह इसी सकारात्मक भावना के साथ लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे और उस राह पर चलते रहेंगे जिसने उन्हें इतना प्यार और सराहना दिलाई है.’

You Might Be Interested In

हिना खान ने एक शिकायत भी की

हिना खान को एक छोटी सी शिकायत भी थी. उन्होंने कहा, ‘मुझे सिर्फ इस बात से आपत्ति है कि मानसिक और शारीरिक बीमारियों को कभी-कभी मनोरंजन के साधन के रूप में दिखाया जाता है. मेरी दिली इच्छा है कि वह ऐसा न करें. इसके अलावा, मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. फिर भी, मैं उनके लिए शुभकामनाएं देती हूं. ईश्वर करे कि वह इसी तरह चमकते रहें और कश्मीर को गौरवान्वित करते रहें.’

यह खबर भी पढ़ें: आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना को इंस्टाग्राम से किया अनफॉलो, डिलीट की तस्वीरें; एक्ट्रेस के कदम से मची हलचल

Tags: bigg boss 20hina khanqazi touqeer
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026

पुराने PF के पैसे को नए खाते में करना है...

September 13, 2026

irctc पर अकाउंट कैसे बनाएं?

September 12, 2026

क्या है बिग बॉस 20 की रीति तिवारी का धोनी...

September 12, 2026

एल्युमिनियम फॉयल के 6 जबरदस्त कमाल, कभी सोचे नहीं होंगे!

September 12, 2026

बाप-बेटे दोनों के साथ रोमांस करने वालीं बॉलीवुड हसीनाएं

September 12, 2026
BB 20: न झगड़ा, न ड्रामा… काजी तौकीर के अंदाज की मुरीद हुईं हिना खान, जमकर की तारीफ; बोलीं- वह बहुत अच्छे हैं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BB 20: न झगड़ा, न ड्रामा… काजी तौकीर के अंदाज की मुरीद हुईं हिना खान, जमकर की तारीफ; बोलीं- वह बहुत अच्छे हैं
BB 20: न झगड़ा, न ड्रामा… काजी तौकीर के अंदाज की मुरीद हुईं हिना खान, जमकर की तारीफ; बोलीं- वह बहुत अच्छे हैं
BB 20: न झगड़ा, न ड्रामा… काजी तौकीर के अंदाज की मुरीद हुईं हिना खान, जमकर की तारीफ; बोलीं- वह बहुत अच्छे हैं
BB 20: न झगड़ा, न ड्रामा… काजी तौकीर के अंदाज की मुरीद हुईं हिना खान, जमकर की तारीफ; बोलीं- वह बहुत अच्छे हैं
BB 20: न झगड़ा, न ड्रामा… काजी तौकीर के अंदाज की मुरीद हुईं हिना खान, जमकर की तारीफ; बोलीं- वह बहुत अच्छे हैं