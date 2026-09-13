BB 20: न झगड़ा, न ड्रामा… काजी तौकीर के अंदाज की मुरीद हुईं हिना खान, जमकर की तारीफ; बोलीं- वह बहुत अच्छे हैं

बिग बॉस 20 को शुरू हुए एक हफ्त हो चुके हैं. इस वक्त अगर किसी प्रतियोगी ने घर के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है, तो वो गायक और ‘फेम गुरुकुल’ से मशहूर काज़ी तौकीर. शो और लाइव फीड से उनके कारनामों के क्लिप वायरल हो गए, जिनमें वो गाने गाते और बिग बॉस में कई लोगों की रातों की नींद उड़ाते नज़र आए. उनके इस अंदाज पर हिना खान भी फिदा हो गईं और उन्होंने ट्वीट कर अपनी राय रखी.

हिना खान ने काजी तौकीर की तारीफ की

बिग बॉस 11 की फर्स्ट रनर-अप रहीं हिना खान ने काज़ी तौकीर की जमकर तारीफ की है. रविवार को उन्होंने अपने X अकाउंट पर लिखा, ‘एक कश्मीरी होने के नाते, मुझे काज़ी को लोगों का दिल जीतते और इतने सालों बाद एक बार फिर रॉकस्टार की तरह मशहूर होते देखकर बेहद खुशी और गर्व हो रहा है.’

एक्ट्रेस ने आगे कहा, वह इस समय यह साबित कर रहे हैं कि मनोरंजन जगत को ध्यान आकर्षित करने के लिए विवादों या लगातार झगड़ों की ज़रूरत नहीं होती. मुझे उम्मीद है कि वह इसी सकारात्मक भावना के साथ लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे और उस राह पर चलते रहेंगे जिसने उन्हें इतना प्यार और सराहना दिलाई है.’

Stay the way you are and win it 🙌 pic.twitter.com/ZywNhpnTiy — Hina Khan (@eyehinakhan) September 13, 2026

हिना खान ने एक शिकायत भी की

हिना खान को एक छोटी सी शिकायत भी थी. उन्होंने कहा, ‘मुझे सिर्फ इस बात से आपत्ति है कि मानसिक और शारीरिक बीमारियों को कभी-कभी मनोरंजन के साधन के रूप में दिखाया जाता है. मेरी दिली इच्छा है कि वह ऐसा न करें. इसके अलावा, मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. फिर भी, मैं उनके लिए शुभकामनाएं देती हूं. ईश्वर करे कि वह इसी तरह चमकते रहें और कश्मीर को गौरवान्वित करते रहें.’

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