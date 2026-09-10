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Bigg Boss 20: रात के अंधेरे में Qazi की डरावनी हरकतों ने छीना घरवालों का चैन! अरिशफा से लेकर लव भी आईं  खौफ में; देखें वीडियो

Bigg Boss 20 Qazi Touqeer Horror Act: काज़ी तौकीर ने घर में लोगों का मनोरंजन करने का एक और तरीका ढूंढ लिया है. सिंगर और फेम गुरुकुल फेम कंटेस्टेंट के लेटेस्ट स्टंट ने उनके साथी घरवालों को ज़्यादातर रात जगाए रखा. हाल ही के एक एपिसोड में, काज़ी ने कुछ सुपरनैचुरल देखने का नाटक किया,

By: Heena Khan | Published: September 10, 2026 2:04:29 PM IST

qazi touqeer in bigg boss
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Bigg Boss 20 Qazi Touqeer Horror Act: काज़ी तौकीर ने घर में लोगों का मनोरंजन करने का एक और तरीका ढूंढ लिया है. सिंगर और फेम गुरुकुल फेम कंटेस्टेंट के लेटेस्ट स्टंट ने उनके साथी घरवालों को ज़्यादातर रात जगाए रखा. हाल ही के एक एपिसोड में, काज़ी ने कुछ सुपरनैचुरल देखने का नाटक किया, जबकि दूसरे कंटेस्टेंट सो रहे थे. उनके इस एक्ट से जल्द ही अरिशफा खान और दूसरे घरवाले डर गए, उनमें से कई बेडरूम से निकलकर बाहर इंतज़ार करने लगे जब तक कि वो शांत नहीं हो गए.

नाटक कर रहे थे काजी 

हालांकि, बाद में काज़ी ने बताया कि पूरा एपिसोड एक नाटक था. कैमरे से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि वो बस दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने कहा, “मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा हूं. मैं ऑस्कर-लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा हूं. मैं भारत के 100 करोड़ लोगों का मनोरंजन कर रहा हूं. यह बहुत खूबसूरत है. ये लोग मुझे पागल समझते हैं.”

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घर में लड़की की आत्मा-काजी 

जब घरवालों ने बाद में काज़ी से पूछा कि क्या वो ठीक हैं, तो उन्होंने यह एक्ट जारी रखा. यह दिखावा करते हुए कि उसने एक लड़की को देखा है और उसके इंस्ट्रक्शन्स फॉलो कर रहा है, उसने कहा, “वो चाहती थी कि मैं हंसूं”. घरवालों को यकीन हो गया था कि काज़ी सच में परेशान था, लेकिन बाद में पता चला कि वो उन्हें बेवकूफ बना रहा था. अगली सुबह, उन्होंने उसे बताया कि उसके लेट-नाइट स्टंट की वजह से वे सिर्फ़ चार घंटे ही सो पाए थे. काज़ी को अरिश्फ़ा से बात करते हुए भी देखा गया, जहाँ उसने अपने एनर्जी लेवल के बारे में एक और अजीब बात कही. उसने कहा, “मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ. तुम सोचो मैं 3 दिन में 1 घंटा सोया हूँ फिर भी एनर्जेटिक हूँ.”

तानिया मित्तल से हो रहा कम्पेरिजन 

उसकी ड्रामैटिक पर्सनैलिटी की वजह से कुछ दर्शक उसकी तुलना बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल से करने लगे हैं, जो अक्सर अपनी लाइफस्टाइल के बारे में दावों की वजह से घर के अंदर चर्चा का विषय बन जाती थीं. कई दर्शकों ने सोशल मीडिया पर दोनों कंटेस्टेंट्स की तुलना की. एक फैन ने लिखा, ‘काज़ी तान्या मित्तल का मेल वर्जन है.’ दूसरे ने कमेंट किया, ‘आप तान्या मित्तल हो.’ तीसरे यूजर ने लिखा, ‘तान्या मित्तल का भतीजा.’ वहीं, कुछ दर्शक काज़ी की हरकतों का मज़ा लेते दिखे, एक फैन ने लिखा, ‘वो पूरा एंटरटेनमेंट दे रहा है. उसे प्यार करो.’

Tags: bigg bossqazi touqeer
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