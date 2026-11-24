सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 20’ के 23 नवंबर के एपिसोड में खूब ड्रामा और बहस देखने को मिली. इस दौरान घरवालों ने ‘द BB20 शो’ नाम के एक खास स्टेज इवेंट में हिस्सा लिया. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा काजी तौकीर के उस गाने को लेकर हुई, जिसमें उन्होंने लव गिल पर निशाना साधा था. अरिश्फा खान के साथ काजी की इस परफॉर्मेंस को घर के कई सदस्यों ने पसंद नहीं किया. इस वजह से अरिश्फा भावुक हो गईं. वहीं, लव गिल और स्काउट OP ने काजी से इस गाने को लेकर सवाल किए और उनका विरोध जताया.

लव गिल को लेकर क्या हुआ विवाद?

एपिसोड में सबसे ज्यादा हंगामा काज़ी तौकीर और अरिश्फा खान की म्यूजिकल परफॉर्मेंस को लेकर हुआ. स्टेज पर जाने से पहले काज़ी ने अरिश्फा को बताया कि वह अपने गाने के जरिए लव गिल का मजाक उड़ाना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने गाने में ‘लव-डे’ शब्द इस्तेमाल करने की बात कही. अरिश्फा को उनका यह आइडिया पसंद नहीं आया और उन्होंने ऐसा करने से मना किया. हालांकि, काज़ी अपनी बात पर अड़े रहे और आखिरकार उन्होंने अरिश्फा को साथ परफॉर्म करने के लिए मना लिया.

परफॉर्मेंस के दौरान काज़ी ने ‘बैड डे’, ‘सैड डे’ और ‘मैड डे’ जैसी लाइनों के बाद बार-बार ‘लव-डे’ कहा. यह शब्द सुनने में आपत्तिजनक हिंदी गाली जैसा लग रहा था. उनकी इस परफॉर्मेंस में कनिका मान पर भी तंज कसा गया, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद लव गिल का नाम लेने को लेकर हुआ. जजों ने काज़ी और अरिश्फा को 3-3 नंबर दिए. यह उस टास्क में किसी भी जोड़ी को मिले सबसे कम अंक थे.

स्काउट और लव गिल ने काजी से पूछा सवाल

काज़ी की परफॉर्मेंस लव गिल और घर के कई सदस्यों को पसंद नहीं आई. बाद में अरिश्फा ने बताया कि उन्होंने पहले ही गाने के बोल पर आपत्ति जताई थी, लेकिन काज़ी ने उनकी बात नहीं मानी. इस बात से दुखी होकर वह रोने लगीं. वहीं, लव ने काज़ी पर जानबूझकर उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया और उनके गाने के शब्दों पर सवाल उठाए.

इस दौरान स्काउट OP ने भी लव का साथ दिया और काज़ी को उनके गाने के लिए फटकार लगाई. हालांकि, काज़ी ने अपनी गलती मानने से इनकार करते हुए कहा कि उनका इरादा लव को निशाना बनाने का नहीं था. इस मुद्दे पर युंग DSA ने भी सवाल उठाए, जिसके बाद उनकी और स्काउट OP की बहस हो गई.

टास्क में क्या हुआ?