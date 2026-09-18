Home > मनोरंजन > ‘लॉलीपॉप खाएगी बेटा’, Qazi Touqeer की एक बात पर चढ़ गए घरवाले; स्ट्रांग कंटेस्टेंट को ऐसे कर रहे टारगेट

‘लॉलीपॉप खाएगी बेटा’, Qazi Touqeer की एक बात पर चढ़ गए घरवाले; स्ट्रांग कंटेस्टेंट को ऐसे कर रहे टारगेट

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के घर के अंदर का ड्रामा एक और मोड़ ले चुका है, जब काज़ी तौकीर उन कमेंट्स को लेकर विवाद में आ गए, जिन्हें कुछ कंटेस्टेंट्स ने डबल मीनिंग वाला समझा. सिंगर के कमेंट्स, जिसमें “गंजी गुड़िया” का ज़िक्र और एक कथित “लॉलीपॉप” कमेंट शामिल है.

By: Heena Khan | Published: September 18, 2026 11:25:03 AM IST

Qazi Touqeer bigg boss
Qazi Touqeer bigg boss


Qazi Touqeer Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के घर के अंदर का ड्रामा एक और मोड़ ले चुका है, जब काज़ी तौकीर उन कमेंट्स को लेकर विवाद में आ गए, जिन्हें कुछ कंटेस्टेंट्स ने डबल मीनिंग वाला समझा. सिंगर के कमेंट्स, जिसमें “गंजी गुड़िया” का ज़िक्र और एक कथित “लॉलीपॉप” कमेंट शामिल है, ने सोशल मीडिया पर घरवालों और दर्शकों के बीच बहस छेड़ दी है.

घरवालों ने काज़ी तौकीर को टारगेट किया

लेटेस्ट एपिसोड में, कंटेस्टेंट्स ने काज़ी के कमेंट्स पर चर्चा की और उनके बयानों के पीछे के इरादे पर सवाल उठाए. स्काउटऑप ने कुछ दिन पहले की एक बातचीत का ज़िक्र किया जिसमें काज़ी ने शायद अंदाज़ा लगाया था कि बिग बॉस घरवालों को “गंजी गुड़िया” टास्क दे सकते हैं. चर्चा के दौरान यह बात फिर से सामने आई, और कुछ कंटेस्टेंट्स ने इसका अलग मतलब निकाला. घरवालों के बीच इस मामले पर चर्चा के दौरान काज़ी के हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल वाले कमेंट्स का भी ज़िक्र हुआ. बातचीत जल्दी ही इस बहस में बदल गई कि क्या उनके कमेंट्स सिर्फ़ मज़ाक थे या उन्होंने कोई हद पार की.

You Might Be Interested In

कैसा रहा लोगों का रिएक्शन 

कुछ दर्शकों ने काज़ी की ऑनलाइन बुराई की और उनके कमेंट्स को गलत बताया, वहीं कुछ लोग उनके बचाव में आए. दर्शकों के एक ग्रुप ने कहा कि उनका “गंजी गुड़िया” वाला कमेंट तब किया गया था जब वह मज़ाक में किसी काम का अंदाज़ा लगा रहे थे और उन्हें जज करने से पहले बातचीत के कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना चाहिए. यह विवाद तब और बढ़ गया जब कनिका मान ने काज़ी के अरिशफ़ा खान के लिए किए गए एक कथित कमेंट को याद किया. कनिका के मुताबिक, काज़ी ने अरिशफ़ा से पूछा था, “लॉलीपॉप चाहिए?” इस कमेंट पर आसिफ खान और कुछ दूसरे घरवालों ने ऐसे मज़ाक पर एतराज़ जताया और काज़ी को ऐसा करने से मना किया.

Tags: bigg boss 20qazi touqeer
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शुक्रवार को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 17, 2026

बैंक में लोन अप्लाई कैसे करें?

September 17, 2026

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026

आम्रपाली दुबे के 5 सबसे खतरनाक गाने

September 16, 2026

निक जोनस की पर्सनल और प्रोफेशनल के बारे में

September 16, 2026
‘लॉलीपॉप खाएगी बेटा’, Qazi Touqeer की एक बात पर चढ़ गए घरवाले; स्ट्रांग कंटेस्टेंट को ऐसे कर रहे टारगेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘लॉलीपॉप खाएगी बेटा’, Qazi Touqeer की एक बात पर चढ़ गए घरवाले; स्ट्रांग कंटेस्टेंट को ऐसे कर रहे टारगेट
‘लॉलीपॉप खाएगी बेटा’, Qazi Touqeer की एक बात पर चढ़ गए घरवाले; स्ट्रांग कंटेस्टेंट को ऐसे कर रहे टारगेट
‘लॉलीपॉप खाएगी बेटा’, Qazi Touqeer की एक बात पर चढ़ गए घरवाले; स्ट्रांग कंटेस्टेंट को ऐसे कर रहे टारगेट
‘लॉलीपॉप खाएगी बेटा’, Qazi Touqeer की एक बात पर चढ़ गए घरवाले; स्ट्रांग कंटेस्टेंट को ऐसे कर रहे टारगेट
‘लॉलीपॉप खाएगी बेटा’, Qazi Touqeer की एक बात पर चढ़ गए घरवाले; स्ट्रांग कंटेस्टेंट को ऐसे कर रहे टारगेट