‘लॉलीपॉप खाएगी बेटा’, Qazi Touqeer की एक बात पर चढ़ गए घरवाले; स्ट्रांग कंटेस्टेंट को ऐसे कर रहे टारगेट

Qazi Touqeer Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के घर के अंदर का ड्रामा एक और मोड़ ले चुका है, जब काज़ी तौकीर उन कमेंट्स को लेकर विवाद में आ गए, जिन्हें कुछ कंटेस्टेंट्स ने डबल मीनिंग वाला समझा. सिंगर के कमेंट्स, जिसमें “गंजी गुड़िया” का ज़िक्र और एक कथित “लॉलीपॉप” कमेंट शामिल है, ने सोशल मीडिया पर घरवालों और दर्शकों के बीच बहस छेड़ दी है.

घरवालों ने काज़ी तौकीर को टारगेट किया

लेटेस्ट एपिसोड में, कंटेस्टेंट्स ने काज़ी के कमेंट्स पर चर्चा की और उनके बयानों के पीछे के इरादे पर सवाल उठाए. स्काउटऑप ने कुछ दिन पहले की एक बातचीत का ज़िक्र किया जिसमें काज़ी ने शायद अंदाज़ा लगाया था कि बिग बॉस घरवालों को “गंजी गुड़िया” टास्क दे सकते हैं. चर्चा के दौरान यह बात फिर से सामने आई, और कुछ कंटेस्टेंट्स ने इसका अलग मतलब निकाला. घरवालों के बीच इस मामले पर चर्चा के दौरान काज़ी के हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल वाले कमेंट्स का भी ज़िक्र हुआ. बातचीत जल्दी ही इस बहस में बदल गई कि क्या उनके कमेंट्स सिर्फ़ मज़ाक थे या उन्होंने कोई हद पार की.

Context:- It was about task which this chuha gang twisted it #QaziTouqeer guessing today’s task: “Mujhe lagta hai Ganji Gudiya task hoga, jismein gudiya ke baal ganje karne honge.” #BiggBoss20 #bb20 #QaziTouqeer pic.twitter.com/1rOOXtYChk — Scenery (@Scenery557_) September 17, 2026

कैसा रहा लोगों का रिएक्शन

कुछ दर्शकों ने काज़ी की ऑनलाइन बुराई की और उनके कमेंट्स को गलत बताया, वहीं कुछ लोग उनके बचाव में आए. दर्शकों के एक ग्रुप ने कहा कि उनका “गंजी गुड़िया” वाला कमेंट तब किया गया था जब वह मज़ाक में किसी काम का अंदाज़ा लगा रहे थे और उन्हें जज करने से पहले बातचीत के कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना चाहिए. यह विवाद तब और बढ़ गया जब कनिका मान ने काज़ी के अरिशफ़ा खान के लिए किए गए एक कथित कमेंट को याद किया. कनिका के मुताबिक, काज़ी ने अरिशफ़ा से पूछा था, “लॉलीपॉप चाहिए?” इस कमेंट पर आसिफ खान और कुछ दूसरे घरवालों ने ऐसे मज़ाक पर एतराज़ जताया और काज़ी को ऐसा करने से मना किया.