Bigg Boss 20: एकता कपूर को धोखा देने की खबर से हिल गए थे काजी, बोले- तब मैं सिर्फ 20 साल का था, जानिए काजी ने क्या किया खुलासा

बिग बॉस 20 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे उसमें रोमांच बढ़ता जा रहा है. पिछले एपिसोड में काजी तौकीर ने एक खुलासा किया, जब वह 20 साल के थे. इसके अलावा घर में कैप्टेंसी को लेकर भी बवाल हुआ. जानिए कौन बना नया कैप्टन और काजी ने एकता कपूर से जुड़ी क्या बात बताई.

काजी ने क्या खुलासा किया?

काजी तौकीर ने बिग बॉस 20 में बताया कि जब उन्होंने 20 साल की उम्र में ‘फेम गुरुकुल’ जीता था, तो उनकी लोकप्रियता अचानक काफी बढ़ गई थी. शो के बाद उनकी सुरक्षा के लिए सात बॉडीगार्ड तक तैनात किए गए थे. इसी दौरान एकता कपूर ने उन्हें अपने एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का ऑफर दिया था. हालांकि, फिल्म में काम करने की चाहत में काजी ने यह ऑफर और कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स भी छोड़ दिए. उन्होंने कहा कि उस समय अनुभव की कमी के चलते उनसे यह फैसला हुआ. इसके बाद मीडिया में खबरें आईं कि काजी ने एकता कपूर को धोखा दे दिया है.

कौन बना नया कैप्टन?

इस बार बिग बॉस ने घर के नया कैप्टन चुनने के लिए सभी एक्स कैप्टन को बुलाया जाता है. और बोला जाता है कि दो लोगों को चुने, जिसे वो कैप्टन नहीं देखना चाहते हैं. पहले आसिफ आते हैं, फिर उदिति और गुल्लू आते हैं. अंत में यंग आते हैं. कैप्टेंसी की दौड़ में यंग ने सबसे पहले माही को बाहर किया. इसके बाद उन्होंने काजी का नाम लिया और कहा कि उनमें लीडरशिप की कमी है, जबकि माही दूसरों की चुगली करती हैं. इसके बाद स्काउट घर के नए कैप्टन बन गए.

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