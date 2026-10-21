काजी तौकीर से भिड़े आसिफ खान, नॉमिनेशन के वक्त हुआ खूब हंगामा; जानिए बिग बॉस 20 के पिछले एपिसोड में क्या हुआ

रियिलटी शो बिग बॉस 20 में जबतक कुछ बहसबाजी ना हो दर्शकों को मजा नहीं आता है. इस बार तो शो के पिछले एपिसोड में सभी प्रतियोगी ने एक-दूसरे की क्लास लगाई, वो भी नॉमिनेशन टास्क के दौरान. सबसे ज्यादा ध्यान आसिफ और काजी की लड़ाई ने खींचा. आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच मामला हाथापाई तक पहुंच गया. आइए जानते हैं पूरी बात.

काजी और आसिफ क्यों भिड़े?

बीते मंगलवार यानी 20 अक्टूबर को बिग बॉस ने सभी घरवालों को नॉमिनेशन टास्क के लिए बुलाया. इस दौरान कंटेस्टेंट्स को बताया गया कि एक कमी बताई जाएगी. वो कमी प्रतियोगियों को जिस भी कंटेस्टेंट में नजर आती है उनपर लाल कलर से पेंट कर देंगे. इसके बाद खेल शुरू होता है और आसिफ खान आते हैं और काजी तौकीर को बोरिंग का टैग देते हैं. इसके बाद काजी और आसिफ की बहस होती है, लेकिन कुछ देर के लिए मामला शांत हो जाता है. फिर कुछ देर बाद आसिफ और काजी में गहमागहमी शुरू होती है. जिसमें काजी, आसिफ को हार्ट अटैक आ जाने जैसे कुछ डायलॉग बोलते हैं, जो आसिफ को बुरा लग जाता है.

इसके बाद देखा जाता है कि आसिफ, काजी पर भड़क जाते हैं. धीरे-धीरे बात इतना भड़ जाती है कि हाथापाई तक पहुंच जाती हैं. हालांकि आसिफ और काजी अन्य घरवालों एक-दूसरे से दूर करते हैं, जिससे मामला थोड़ा शांत हो. आपको बता दें कि अंत में काजी, आसिफ से माफी मांग लेते हैं.

कौन-कौन हुआ नॉमिनेट?

इस बार नॉमिनेशन टास्क के दौरान आम्रपाली दुबे, उदिति सिंह, अरिश्फा खान, मनीष गोयल, गुल्लू, लव गिल और मैरी कॉम शामिल हैं.

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