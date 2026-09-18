महिला कंटेस्टेंट्स के बीच काजी ने की गंदी हरकत; लगे आरोप, लेकिन नहीं माने Qazi, फिर बिग बॉस 20 में हुआ हंगामा

बिग बॉस 20 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें प्रतियोगियों के असली रंग सामने आ रहे हैं. इसे लेकर कंटेस्टेंट्स के बीच खूब भिड़ंत भी हो रही है. एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जिसमें काजी तौकीर ने सभी के सामने कुछ ऐसा किया कि लड़कियां भी सरमा गईं. देखें वीडियो.

काजी तौकीर ने क्या किया?

जियो हॉटस्टार पर जारी हुए प्रोमो में दिखता है कि काजी तौकीर कुछ लोगों के साथ गार्डन एरिया में बैठे हैं. इसी दौरान काजी तौकीर ने फाट (पाद) मार दी. ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वहां मौजूद माही विज, उदिति सिंह और रिति तिवारी हंसने लगती हैं. फिर तीनों कहती हैं कि उन्होंने आपने फाट मारी है. इस पर काजी बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया किया. साथ ही काजी बोलते हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं किया. ये सारी बातें सुनकर तीनों महिला कंटेस्टेंट हंसने लगती हैं.

क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कहा, काजी बहुत क्यूट है यार. वहीं दूसरे यूजर ने बोला, ‘इस सारी अफरा-तफरी में काज तौकीर ताज़ी हवा के झोंके जैसा है. उसे देखना बहुत अच्छा लगता है.’ एक अन्य ने कमेंट सेक्शन में बोला कि आई एम ए रॉकस्टार बेबी, आऊ. इसके अलावा और नेटिंजस भी काजी को काफी पसंद कर रहे हैं.

ये कंटेस्टेंट आ रहे नजर

बिग बॉस 20 में कुल 16 प्रतियोगी नजर आ रहे है, जिनके नाम हैं, माही विज, एमसी मैरी कॉम, कनिका मान, आसिफ खान, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, काज़ी तौकीर, लव गिल (लवप्रीत कौर), अरिशफ़ा खान, अमन गांधी, तन्मय सिंह (ScoutOP), रोहेद खान, कुशल तंवर (गुल्लू), उदिति सिंह, रीति तिवारी और यंग DSA.

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