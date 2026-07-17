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Kab Aayega Bigg Boss 20: इस दिन आएगा Salman Khan का बिग बॉस 20, शो में नजर आ सकते हैं ये सितारे; अब होगा धमाल

Bigg Boss 20 Premiere Date: 'लॉकअप 2' और 'अलायंस' जैसे रियलिटी शो के बीच अब बिग बॉस 20 की चर्चा तेज हो गई है. सलमान खान के इस चर्चित शो को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है, जिससे फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है.

By: Preeti Rajput | Published: July 17, 2026 12:07:08 PM IST

इस दिन आएगा Salman Khan का बिग बॉस 20
इस दिन आएगा Salman Khan का बिग बॉस 20


Bigg Boss 20 Salman Khan Premiere Date: आजकल OTT के रियलिटी खूब पॉपूलैरिटी हासिल कर रहे हैं. इसी कारण से अब अधिकतर रियलिटी टीवी शोज ओटीटी पर रिलीज होते हैं. इस समय ‘लॉकअप 2’ और ‘अलायंस’ लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं. जिसके कारण लोगों ने बिग बॉस को याद करना कम कर दिया है. यहां तक की कुछ लोगों का दावा है कि अब ये शोज बिग बॉस का वर्चस्व खत्म कर सकते हैं. इस बात का अंदाजा लगते ही मेकर्स ने बिग बॉस 20 को लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है.

कब आएगा BIGG BOSS 20?

जानकारी के मुताबिक, मेकर्स जल्द बिग बॉस का नया सीजन लॉन्च कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस समय बिग बॉस 20 को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं. अनुमान है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शो को शुरू किया जा सकता है. अगर कुछ देर हुई तो नवंबर को पहले हफ्ते में शो आ सकता है. 

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सलमान खान होंगे बिग बॉस 20 के होस्ट

जानकारी के अनुसार, बिग बॉस के मेकर्स लगातार सलमान खान से बात कर रहे हैं. अगर बातचीत ठीक रहती है तो हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान की बिग बॉस के सीजन 20 को होस्ट करने वाले हैं. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक बिग बॉस 20 को लेकर कोई अधिकारिक ऐलान नहीं किया है. हालांकि, इस खबर ने बिग बॉस 20 के फैंस को खुश कर दिया है. 

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कौन-कौन से सितारे होंगे शामिल? 

बिग बॉस 20 को आने में अभी काफी समय है. लेकिन अभी से लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं, कि कौन से सितारे इस सीजन का हिस्सा रह सकते हैं. जिसमें से फैसल शेख, जन्नत जुबैर, अरबाज पटेल, भाव्या सिंह, भागीरथ भट्ट, रूरु ठाकुर, उर्फी जावेद और तुषार करवार जैसे सितारे शामिल हैं. हालांकि, अब तक किसी के नाम पर मेकर्स ने मुहर नहीं लगाई है. फाइनल लिस्ट जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. 

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Tags: bigg boss 20Bigg Boss 20 launch dateBigg Boss 20 Premiere Datehome-hero-pos-8Salman Khan Bigg Boss
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