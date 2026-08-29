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Bigg Boss 20 New Rules: Eviction का डर हुआ कम या गेम हुआ और खतरनाक? Bigg Boss 20 में Extra Lifeline का धमाका

Bigg Boss 20 New Rules: Bigg Boss 20 के आने में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं. वहीं फैंस बड़ी ही बेसब्री से नए सीजन का इंतजार कर रहे हैं. वहीं सलमान खान भी शो का नया प्रोमो जारी कर चुके है जिसमें रहस्यमयी 'अरीना' को दिखाया गया है और 'तथा' (Tathas) से जुड़े एक बड़े नियम का संकेत दिया गया है.

By: Heena Khan | Published: August 29, 2026 1:39:18 PM IST

बिग बॉस 20
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Bigg Boss 20 New Rules: Bigg Boss 20 के आने में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं. वहीं फैंस बड़ी ही बेसब्री से नए सीजन का इंतजार कर रहे हैं. वहीं सलमान खान भी शो का नया प्रोमो जारी कर चुके है जिसमें रहस्यमयी ‘अरीना’ को दिखाया गया है और ‘तथा’ (Tathas) से जुड़े एक बड़े नियम का संकेत दिया गया है. जहां फैंस ने इस ट्विस्ट का स्वागत किया, वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इससे कॉम्पिटिशन में कुछ कंटेस्टेंट्स को कोई फायदा मिल सकता है. Bigg Boss 20 के मेकर्स ने होस्ट सलमान खान के साथ एक नया प्रोमो जारी किया है, जिसने फैंस के बीच उत्साह पैदा कर दिया है. लेटेस्ट टीज़र में बहुचर्चित “अरीना” को इंट्रोड्यूस किया गया है और एक बड़े ट्विस्ट का संकेत दिया गया है जो इस सीज़न में गेम की दिशा बदल सकता है.

Bigg Boss 20 के प्रोमो ने बढ़ाया सस्पेंस 

प्रोमो में, सलमान खान दर्शकों को अरीना के महत्व के बारे में बताते हैं और संकेत देते हैं कि यह कंटेस्टेंट्स की यात्रा में अहम भूमिका निभाएगा. वो ‘तथा’ से जुड़े एक नए नियम का भी संकेत देते हैं, हालांकि इसकी पूरी जानकारी अभी गुप्त रखी गई है. इस रहस्यमयी घोषणा ने फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नया फॉर्मेट घर के अंदर नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और पावर डायनामिक्स पर कैसे असर डालेगा.

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प्रोमो से पता चलता है कि अरीना सिर्फ एक और टास्क जोन नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी जगह बन सकता है जहां कंटेस्टेंट्स को दूसरा मौका मिले या उन्हें ऐसे अहम फ़ैसलों का सामना करना पड़े जो कॉम्पिटिशन में उनके भविष्य पर असर डालें. हालाँकि मेकर्स ने ट्विस्ट के तौर-तरीकों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस रहस्य ने आने वाले एपिसोड्स से पहले काफी चर्चा पैदा कर दी है.

प्रोमो रिलीज़ होने के तुरंत बाद, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई दर्शकों ने नए कॉन्सेप्ट को लाने के लिए मेकर्स की तारीफ़ की और कहा कि अरीना गेम को और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और मनोरंजक बना सकता है. वहीं, कुछ लोग संशय में थे और सवाल उठा रहे थे कि क्या यह ट्विस्ट निष्पक्ष रूप से लागू किया जाएगा.

फैंस सोच रहे हैं कि नया नियम क्या है

कुछ फैंस ने अनुमान लगाया कि नए नियम से कुछ कंटेस्टेंट्स को फायदा हो सकता है. ऑनलाइन ‘आशीर्वाद या मेकर्स का पक्षपात?’ जैसे कमेंट्स देखने को मिले, जिसमें कुछ यूज़र्स सोच रहे थे कि क्या अरीना का इस्तेमाल पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को बचाने या कुछ खास घरवालों को अनुचित लाभ देने के लिए किया जाएगा. दूसरों ने मेकर्स से पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह किया ताकि हर कंटेस्टेंट को समान अवसर मिल सके.

अलग-अलग राय के बावजूद, प्रोमो ने सीज़न के लिए उत्सुकता बढ़ा दी है. दर्शक अब यह देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि अरीना कैसे काम करेगा और रहस्यमयी नया नियम कॉम्पिटिशन को आकार देने में क्या भूमिका निभाएगा. बिग बॉस 20 अपने प्रीमियर के समय से ही चर्चा में है और सलमान खान एक बार फिर इसके होस्ट के तौर पर लौटे हैं. पूरे सीज़न में चौंकाने वाले ट्विस्ट लाने के लिए मशहूर यह रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स और दर्शकों को हमेशा उत्सुकता और रोमांच से भरे रखता है.

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Tags: bigg boss 20salman khan
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