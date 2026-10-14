Bigg Boss 20 Nakuul Dhull Fight Viral: BB 20 का घर बना अखाड़ा, नकुल-गुल्लू के बीच चले लात-घूंसे! घर से बेघर हो जाएगा ये कंटेस्टेंट?

रियलिटी शो बिग बॉस 20 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, दर्शकों का रोमांच भी तेजी से बढ़ रहा है. पिछले एपिसोड में काजी तौकीर की बात पर हुई गरमागरम बहस बिग बॉस 20 के घर के अंदर नकुल ढुल और गुल्लू के बीच मारपीट में बदल गई. ये नजारा जिसने भी देखा वो हैरान रह गया. अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात हाथापाई तक पहुंच गई. चलिए जानते हैं.

कैसे शुरू हुई दोनों के बीच लड़ाई?

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब नकुल ने स्काउट OP से काजी के कहे गए कमेंट्स के बारे में बात की. नकुल ने स्काउट को बताया कि काज़ी स्काउट के कान में थूकने वाली एक घटना के बारे में बात कर रहे थे. फिर स्काउट ने काजी से पूछा, लेकिन काजी ने कहा कि कमेंट्स मजाक में किए गए थे. हालांकि, नकुल ने इसे मजाक नहीं समझा, और बातचीत बहस में बदल गई.

गुल्लू और नकुल आपस में भिड़े

ये बात तब और बढ़ गई, जब काजी ने गुल्लू से कहा कि वह बीच में आकर नकुल को मामला समझाए. नकुल ने गुल्लू के दखल पर एतराज जताया. फिर गुल्लू ने पूछा कि नकुल बात को क्यों बढ़ा रहा है, और बातचीत जल्द ही दोनों के बीच गरमागरम बहस में बदल गई. फिर गुल्लू और नकुल एक-दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं. नकुल का गुस्सा इतना था कि वह गुल्लू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं. इसके बाद देखा जाता है कि स्काउट नकुल को रोकने के प्रयास करते हैं. और उधर आसिफ गुल्लू को बचाते हैं. यह पूरा वाकया घर में हंगामा हो जाता है. सभी कंटेस्टेंट नकुल को तुरंत घर से बाहर करने के लिए बिग बॉस से रिक्वेस्ट करते हैं.

क्या बोले नेटिजंस?

इस सीन का जियो हॉटस्टार ने एक प्रोमो भी जारी किया है, जिसे देखने के बाद नेटिजंस प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने बोला – 2000 का बाउंसर. वहीं, दूसरे ने गुल्लू को सपोर्ट किया. इसके अलावा कई यूजर्स काजी को भी सपोर्ट करते दिख रहे हैं.

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