Home > मनोरंजन > Bigg Boss 20 Nakuul Dhull Fight Viral: BB 20 का घर बना अखाड़ा, नकुल-गुल्लू के बीच चले लात-घूंसे! घर से बेघर हो जाएगा ये कंटेस्टेंट?

Bigg Boss 20 Nakuul Dhull Fight Viral: BB 20 का घर बना अखाड़ा, नकुल-गुल्लू के बीच चले लात-घूंसे! घर से बेघर हो जाएगा ये कंटेस्टेंट?

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 के पिछले एपिसोड कुछ ऐसा हुआ, जो किसी ने सोचा नहीं था. गुल्लू और वाइल्डकार्ड एंट्री नकुल ढुल के बीच जोरदार झड़प हुई. ये बहस हाथापाई तक पहुंच गई. आखिर क्यों हुई ये लड़ाई?

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 14, 2026 12:02:55 PM IST

बिग बॉस 20 में नकुल ढुल और गुल्लू के बीच हुई हाथापाई
बिग बॉस 20 में नकुल ढुल और गुल्लू के बीच हुई हाथापाई


रियलिटी शो बिग बॉस 20 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, दर्शकों का रोमांच भी तेजी से बढ़ रहा है. पिछले एपिसोड में काजी तौकीर की बात पर हुई गरमागरम बहस बिग बॉस 20 के घर के अंदर नकुल ढुल और गुल्लू के बीच मारपीट में बदल गई. ये नजारा जिसने भी देखा वो हैरान रह गया. अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात हाथापाई तक पहुंच गई. चलिए जानते हैं. 

कैसे शुरू हुई दोनों के बीच लड़ाई?

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब नकुल ने स्काउट OP से काजी के कहे गए कमेंट्स के बारे में बात की. नकुल ने स्काउट को बताया कि काज़ी स्काउट के कान में थूकने वाली एक घटना के बारे में बात कर रहे थे. फिर स्काउट ने काजी से पूछा, लेकिन काजी ने कहा कि कमेंट्स मजाक में किए गए थे. हालांकि, नकुल ने इसे मजाक नहीं समझा, और बातचीत बहस में बदल गई. 

गुल्लू और नकुल आपस में भिड़े

ये बात तब और बढ़ गई, जब काजी ने गुल्लू से कहा कि वह बीच में आकर नकुल को मामला समझाए. नकुल ने गुल्लू के दखल पर एतराज जताया. फिर गुल्लू ने पूछा कि नकुल बात को क्यों बढ़ा रहा है, और बातचीत जल्द ही दोनों के बीच गरमागरम बहस में बदल गई. फिर गुल्लू और नकुल एक-दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं. नकुल का गुस्सा इतना था कि वह गुल्लू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं. इसके बाद देखा जाता है कि स्काउट नकुल को रोकने के प्रयास करते हैं. और उधर आसिफ गुल्लू को बचाते हैं. यह पूरा वाकया घर में हंगामा हो जाता है. सभी कंटेस्टेंट नकुल को तुरंत घर से बाहर करने के लिए बिग बॉस से रिक्वेस्ट करते हैं. 

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क्या बोले नेटिजंस?

इस सीन का जियो हॉटस्टार ने एक प्रोमो भी जारी किया है, जिसे देखने के बाद नेटिजंस प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने बोला – 2000 का बाउंसर. वहीं, दूसरे ने गुल्लू को सपोर्ट किया. इसके अलावा कई यूजर्स काजी को भी सपोर्ट करते दिख रहे हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: Drishyam 3 BOC: ‘दृश्यम 3’ के लिए शुभ रहा मंगलवार, रिलीज के 12वें दिन फिल्म ने की शानदार कमाई; जानें कुल कलेक्शन

Tags: bigg boss 20Bigg Boss 20 Nakuul Dhull Fighthome-hero-pos-2Nakuul vs gullu
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