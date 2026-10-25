बिग बॉस 20 में बड़ा झटका! मैरी कॉम के एविक्शन से टूटीं आम्रपाली दुबे, एक्ट्रेस को रोता देख भावुक हुए घरवाले

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट आया, जिसमें ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम रियलिटी शो से बाहर हो गईं, जबकि टेलीविज़न एक्टर मनीष गोयल की लाइफलाइन चली गई. मैरी कॉम के शो से बाहर होते ही आम्रपाली दुबे रोने लगती हैं.

मैरी कॉम घर से हुईं बेघर

मैरी कॉम को बिग बॉस के घर में सात हफ़्ते बिताने के बाद बाहर किया गया है. बॉक्सिंग चैंपियन इस हफ़्ते बाहर होने के लिए नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से एक थीं. उनके साथ उदिति सिंह, आम्रपाली दुबे, मनीष गोयल, अरिश्फा खान, लव गिल और कुशाल तंवर, जिन्हें गुल्लू के नाम से जाना जाता है, भी थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैरी कॉम को सबसे कम ऑडियंस वोट मिले, जिससे शो में उनका सफ़र खत्म हो गया.

आम्रपाली दुबे हुईं भावुक

जैसे ही शो होस्ट रोहित शेट्टी ने मैरी कॉम के बिग बॉस 20 के घर से बेघर होने की खबर सुनाई, तो सभी घरवालों भावुक हो गए. इस दौरान आम्रपाली दुबे रोने लगती हैं, जिन्हें देख मैरी कॉम और अन्य घरवाले इमोशनल हो जाते हैं.

मनीष गोयल की भई एक लाइफलाइन गई

टीवी एक्टर मनीष गोयल ने कॉम्पिटिशन के लेटेस्ट राउंड में अपनी एक लाइफलाइन गंवा दी है. वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शो में आए मनीष इस हफ्ते नॉमिनेट हुए सात सदस्यों में शामिल हैं.

शो में हर कंटेस्टेंट को दो लाइफलाइन दी गई हैं. एक लाइफलाइन खोने के बाद मनीष के पास अब सिर्फ एक लाइफलाइन बची है. अगर अगले राउंड में वह फिर से सबसे निचले पायदान पर रहते हैं और उनके पास कोई लाइफलाइन नहीं बचती, तो उन्हें शो से बाहर होना पड़ सकता है.

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