Bigg Boss 20: भाजपा सांसद मनोज तिवारी के बेटी भी नजर आएंगी बिग बॉस-20 में, क्या-क्या करती हैं यह भी जान लीजिए

Bigg Boss 20 Rhiti Tiwari: ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार (JioHotstar) पर आगामी रविवार (6 सितंबर, 2026) से देश के सबसे बड़े और कामयाब रियलिटी शो बिग बॉस 20 का प्रसारण शुरू होने जा रहा है. सलमान खान बिग बॉस 20 को होस्ट कर रहे हैं, जिसका ऑफिशियल प्रीमियर बस चंद दिन दूर है. बिग बॉस-20 को लेकर फैन्स के बीच ज़बरदस्त उत्साह है. रैपर यंग डीएसए (Yung DSA) समेत कई सेलेब्रिटीज़ के शो में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन मेकर्स ने किसी भी नाम की पुष्टि नहीं की है. इस बीच भोजपुरी सुपरस्टार और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी का नाम भी शो में शामिल होने वालों की लिस्ट में चर्चा में है.

बताया तो यहां तक जा रहा है कि रीति का बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल होना कन्फर्म हो गया है. फिल्मीबीट (Filmibeat) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स के साथ कई दौर की बातचीत के बाद रीति तिवारी ने आखिरकार बिग बॉस 20 के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और शो में उनकी एंट्री अब पक्की हो गई है. अंदरूनी सूत्रों के हवाले से अंतिम फैसला लेने से पहले कुछ चीज़ों पर चर्चा और काम होना बाकी था, लेकिन अब बातचीत पूरी हो चुकी है. रीति अब बिग बॉस हाउस में एंट्री करने की तैयारी कर रही हैं.

मनोज तिवारी की पहली पत्नी के बेटी हैं रीति

रीति तिवारी कौन हैं? जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि रीति एक सिंगर, सॉन्गराइटर, कंपोज़र और प्रोड्यूसर हैं. रीति तिवारी दरअसल, मनोज तिवारी और उनकी पहली पत्नी रानी तिवारी की बेटी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 13.7 हज़ार से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने अपने पिता मनोज तिवारी के नक्शेकदम पर चलते हुए 2024 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन की. फिलहाल रीति तिवारी अपनी मां के साथ मुंबई में रहती हैं.

मार्केटिंग फर्म से जुड़ी हैं रीति

उनके लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के अनुसार, उन्होंने जमनाबाई नर्सी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की, जो नर्सी मोंजी एजुकेशनल ट्रस्ट का हिस्सा है. इसके अलावा, वह रीति ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं, जो एक मार्केटिंग फर्म है और जिसे उनके चाचा अरुण पांडे ने शुरू किया था.

बिग बॉस 20 कब और कहां देखें?

यहां पर बता दें कि बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को रात 9 बजे JioHotstar पर और रात 10:30 बजे Colors TV पर होगा. सलमान खान शो के होस्ट के तौर पर वापसी करेंगे. बताया जा रहा है कि बिग बॉस-20 में करण वाही, माही विज, मैरी कोन, रिया अहीर और गुल्लू उर्फ़ कुशल तंवर भी शामिल हो सकते हैं.