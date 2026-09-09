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मनोज तिवारी की बिटिया ने मैरी कॉम से लिया पंगा, बिग बॉस 20 के किचन में ही भिड़े कंटेस्टेंट; फिर हुआ ऐसा कि खूब मचा बवाल

Mary Kom-Rhiti Tiwari Clash in BB 20: बिग बॉस 20 के शुरु हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं और प्रतियोगियों के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिल रही है. इस बार मैरी कॉम और ऋति तिवारी के बीच किचन में बहस हुई और खूब हंगामा मचा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 9, 2026 10:46:11 AM IST

ऋति तिवारी और मैरी कॉम के बीच बिग बॉस 20 में हुई भिड़ंत
ऋति तिवारी और मैरी कॉम के बीच बिग बॉस 20 में हुई भिड़ंत


रियलिटी शो बिग बॉस 20 के शुरू होते ही दर्शकों का जबरदस्त मनोरंजन हो रहा है. बीते दिनों आम्रपाली दुबे और अरिश्फा खान के बीच बहस हो गई थी. अब इस बार तो भोजपुरी एक्टर और नेता मनोज तिवारी की बेटी ऋति तिवारी और मैरी कॉम के बीच कहासुनी हुई. दोनों की भिड़ंत बिग बॉस 20 के घर के किचन में हुई. इसका एक प्रोमो भी जियो हॉटस्टार पर सामने आया है. 

क्या है वायरल वीडियो? 

जियो हॉटस्टार पर जारी हुए नए प्रोमो में देखने को मिलता है कि सभी कुछ प्रतियोगी किचन में काम कर रहे हैं. इसी दौरान मैरी कॉम सब्जी काटते हुए स्काउट से पूछती है कि आपसे के साथ किसको-किसको काम दिया गया है. इस पर ऋति तिवारी जवाब देती हैं, ‘मेरी ड्यूटी है बर्तन की, लेकिन इस वक्त मैं चाय बना रही हूं मैरी जी.’ इसके बाद थोड़ा गहमा-गहमी बढ़ती है. और मैरी कॉम बोलती हैं कि चाय बनाने में कितना समय लगता है. इस पर ऋति तिवारी भड़क जाती हैं और जवाब देती हैं कि मैरी कॉम खुद ही बना लें. 

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ऋति तिवारी और मैरी कॉम में हुई जोरदार भिड़ंत 

इसके बाद मैरी कॉम और ऋति तिवारी के बीच माहौल काफी गहमागहमी वाला हो जाता है. जहां ऋति तिवारी बोलती हैं कि उनके पीठ पीछे कोई बात ना करें. साथ ही उन्होंने बोला कि उन्हें अपना काम पता है. इस पर मैरी कॉम ने कहा कि पूरी दुनिया उन्हें जानती हैं. इस बात पर दानों में खूब भयंकर बहस होती है. 

नेटिजंस ने क्या कहा?

इस प्रोमो को देखने के बाद नेटिजंस तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि उन्हें मैरी कॉम काफी पसंद हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने कमेंट किया, जबरदस्त फाइट. कुछ लोगों ने ऋति तिवारी को भी सपोर्ट किया. इसके अलावा एक अन्य ने कहा कि उन्हें बिग बॉस के इस सीजन में मजा नहीं आ रहा है. 

बिग बॉस 20 के प्रतियोगियों के नाम

बिग बॉस 20 में कुल 16 प्रतियोगी आ चुके हैं, जिनके नाम हैं, माही विज, एमसी मैरी कॉम, कनिका मान, आसिफ खान, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, काज़ी तौकीर, लव गिल (लवप्रीत कौर), अरिशफ़ा खान, अमन गांधी, तन्मय सिंह (ScoutOP), रोहेद खान, कुशल तंवर (गुल्लू), उदिति सिंह, रीति तिवारी और यंग DSA.

यह खबर भी पढ़ें: ‘मैं ढोंगी हूं, तू तो…’ आम्रपाली दुबे का चढ़ा पारा, 22 साल की लड़की पर टूट पड़ी एक्ट्रेस; फिर छाया सन्नाटा

Tags: bigg boss 20Rhiti tiwari
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