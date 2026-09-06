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Bigg Boss 20: बाप पे मत जाना…, मनोज तिवारी की बेटी ने बिग बॉस 20 में मारी एंट्री, सलमान ने दी ऐसी नसीहत कि चौंके भोजपुरी स्टार

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 आज यानी 06 सितंबर से शुरू हो रहा है. कुछ कंटेस्टेंट के नामों पर मुहर भी लग रही है. भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी की बेटी इस शो में नजर आएंगी. उन्हें देखते ही शो होस्ट सलमान ने उन्हें नसीहत दी. देखें वीडियो.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 6, 2026 5:02:18 PM IST

मनोज तिवारी की बेटी ऋति तिवारी बिग बॉस 20 में रखेंगी कदम
मनोज तिवारी की बेटी ऋति तिवारी बिग बॉस 20 में रखेंगी कदम


बिग बॉस का नया सीजन बस कुछ घंटों बाद शुरू हो जाएगा. यानी एक बार फिर से दर्शकों को बिग बॉस के घर में प्रतियोगियों के बीच खिताबी भिड़ंत देखने को मिलेगा. इस शो के कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल हो चुके हैं. भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी नेता मनोज तिवारी बिग बॉस 4 में नजर आए थे. अब बिग बॉस 20 में उनकी बेटी ऋति तिवारी इस शो में बतौर प्रतियोगी दिखेंगी. शो होस्ट और अभिनेता सलमान खान ने रिति तिवारी को कहा कि बाप की तरह हरकतें मत करना. इसे सुन तीनों हंसने लगे. 

शो का प्रोमो आया सामने 

बिग बॉस 20 का नया प्रोमो जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है. इसके प्रोमो की शुरुआत मनोज तिवारी के स्टेज पर आकर ‘रिंकिया के पापा’ गाना गाने से होती है , जिस पर सुपरस्टार उनसे बिग बॉस में वापसी को लेकर मजाक करते हैं. आपको बता दें कि मनोज तिवारी, जो बिग बॉस 4 के प्रतियोगी रह चुके हैं , स्पष्ट करते हैं कि वह सिर्फ अपनी बेटी को छोड़ने आए हैं. इसके बाद ऋति स्टेज पर आती हैं और परफॉर्मेंस देती हैं.

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सलमान ने दी नसीहत

सलमान खान ने शो की नई कंटेस्टेंट ऋति तिवारी को सलाह देते हुए कहा, “घर के अंदर अंडे लो, लेकिन कभी लड़ाई मत करना.’ फिर उन्होंने आगे कहा, ‘ऐ बाप पे मत जाना,’ यह सुनकर मनोज तिवारी मुस्कुराए और अपना चेहरा ढंक लिया. ऋति तिवारी ने भी बाप पर एक चुटकुला सुनाया, जिससे मनोज तिवारी और सलमान दोनों खूब हंसे.

अंडे वाला क्या है पूरा मामला?

सलमान खान का अंडे का जिक्र बिग बॉस 4 में मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा के मशहूर झगड़े से जुड़ा था. नाश्ते को लेकर दोनों में बहस हुई थी, जिसके बाद मनोज तिवारी ने कहा था, ‘किचन किसी के बाप का नहीं है.’ इस पर डॉली का जवाब था, ‘बाप पे बोलना नहीं.’ 

कितने बजे शुरू होगा शो?

सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला बिग बॉस 20 आज यानी 6 सितंबर को जियोहॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे प्रीमियर होगा.

यह खबर भी पढ़ें: Hanuman Ansh: कभी ‘हनुमान अंश’ पर लगने वाला था फ्लॉप का तमगा, अब 100 करोड़ पार हुई फिल्म; बीते 10 दिनों में रच दिया इतिहास

Tags: bigg boss 20manoj tiwari
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