बिग बॉस 20 के नॉमिनेशन का प्रोमो हुआ है, जिसमें मनीष गोयल को काज़ी तौकीर के साथ तीखी बहस करते हुए देखा जा सकता है. यह अनबन तब शुरू हुई जब काजी ने मनीष को बार-बार “प्रोफेसर” कहा, जिससे वह काफी परेशान हो गए. आइए जानते हैं पूरा मामला.

टास्क के दौरान काजी और मनीष के बीच क्या हुआ?

नॉमिनेशन प्रोमो में, काजी तौकीर बार-बार मनीष गोयल को “प्रोफ़ेसर” कहते हैं. इस बात पर मनीष कहते हैं, ‘मैं बहुत हैंडसम आदमी हूं.’ फिर वह काजी को चेतावनी देते हैं, ‘मुझ पर चिल्लाओ मत. मैं मिस्टर मनीष गोयल हूं, और मैं हीरो हूं.’ वह काजी से यह भी कहते हैं, ‘तुम मुझे समझ नहीं पाए. मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया था.’ इस दौरान मनीष गोयल का गुस्सा काफी खतरनाक था.

मनीष गोयल की पत्नी ने बताया परेशानी का कारण

मनीष गोयल की पत्नी पूनम गोयल ने काज़ी की आलोचना की है कि कहा कि वह बार-बार उनके पति को भड़काते हैं. पूनम के मुताबिक, काज़ी मनीष को शो में आने के बाद से ही “ज्ञानी बाबा” और “प्रोफेसर” कहकर बुला रहे हैं. हालांकि शुरू में ये बातें मजाक में शुरू हुई होंगी, लेकिन जब दूसरे घरवाले भी इसमें शामिल हो गए, तो आखिर में ये झगड़े का मुद्दा बन गईं. उन्होंने दावा किया कि मनीष ने शुरू में कमेंट्स को मज़ाक में लिया और दूसरों के साथ डांस भी किया. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि काजी ने मनीष की उम्र के बारे में कमेंट्स सहित आपत्तिजनक कमेंट्स करना जारी रखा. पूनम ने आगे दावा किया कि जब मनीष ने उन्हें रुकने के लिए कहा, तो काजी ने कैमरे पर कहा कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वह एक्टर को रुला नहीं देते.

मनीष गोयल काजी से लड़ना नहीं चाहते

अपने पति का बचाव करते हुए पूनम ने साफ़ किया कि मनीष ने कभी भी काज़ी से लड़ाई करने या स्क्रीन टाइम पाने के इरादे से बात नहीं की. उन्होंने उन्हें एक इमोशनल और कभी-कभी ड्रामा करने वाला इंसान बताया, और कहा कि उनके बात करने का तेज़ तरीका उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है. उनकी उम्र को लेकर हो रही चर्चा पर बात करते हुए, उन्होंने उन्हें 51 साल का एक शानदार फैमिली मैन बताया. उन्होंने यह भी बताया कि दर्शकों को मनीष से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हर सिचुएशन पर शो के यंग कंटेस्टेंट्स की तरह ही रिएक्ट करेंगे.

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