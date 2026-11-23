बिग बॉस 20 में इन दिनों ड्रामा और नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. शो के वीकएंड के वार में मनीष गोयल को घर से बाहर कर दिया गया है. शो होस्ट सलमान खान ने तर्क दिया कि मनीष को सबसे कम वोट नहीं मिले हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी मामले की वजह से उनका एविक्शन हुआ. आइए जानते हैं इस एविक्शन का प्रमुख कारण.

क्यों घर से बेघर हुए मनीष गोयल?

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में मनीष गोयल ने पैर में चोट लगने की वजह से खुद शो छोड़ने का फैसला किया. एक्टर को चार हफ़्ते आराम करने की सलाह दी गई है और वह अभी ठीक से चल नहीं पा रहे हैं. अपनी सेहत को देखते हुए, मनीष ने रियलिटी शो छोड़ने और अपनी रिकवरी पर ध्यान देने का फैसला किया. मनीष गोयल ने बताया कि उनकी रिकवरी उनकी प्रायोरिटी थी और कहा, ‘यहां से बाहर निकलकर कुछ अच्छा ही लिखा होगा मेरे लिए. बस सबसे जरूरी यह है कि यह पहले ठीक हो जाए. चार हफ्ते का रेस्ट क्लियरली बोला है. तो मैंने बिग बॉस से रिक्वेस्ट की थी.’

सलमान ने मनीष गोयल की तारीफ की

सलमान खान ने बताया कि मनीष गोयल को इस हफ्ते सबसे कम वोट नहीं मिले थे. उन्होंने साफ किया कि अगर एक्टर शो से बाहर नहीं होते, तो कोई दूसरा कंटेस्टेंट बाहर हो जाता. मनीष के फैसले की तारीफ करते हुए सलमान ने कहा, ‘मनीष, आपने जैसा कोई नहीं देखा हमने हर सीजन में और यह घर तो आपको मिस करेगा और बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने घर में क्या-क्या हंगामा किया है. आपको अपने मीम्स देखकर बहुत मजा आएगा.’

मनीष गोयल से जाने से इमोशनल हुए घरवाले

मनीष गोयल के बेघर होने के बाद बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट इमोशनल हो गए. इस कड़ी में आम्रपाली दुबे, यंग आदि लोग भावुक हो गए.

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