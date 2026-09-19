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Bigg Boss 20: माही विज ने यंग को दी थी गाली? सलमान ने वीकएंड का वार में बताया सच, बढ़ेगी दुश्मनी या होगी दोस्ती!

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: बीते दिनों बिग बॉस 20 में माही विज और यंग डीएसए की दोस्ती में दरार आ गई थी. कहा गया कि माही ने यंग को गाली दी. अब इस वीकएंड का वार में सलमान इसकी सच्चाई बताई है. देखें क्या हुआ.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 19, 2026 4:45:19 PM IST

क्या माही विज ने यंग को गाली दी थी?
क्या माही विज ने यंग को गाली दी थी?


रियलिटी शो बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में शो होस्ट सलमान खान सभी प्रतियोगियों की क्लास लगाएंगे. साथ ही बताएंगे कि किसने क्या बोला और क्या है सच. सबसे ज्यादा बवाल माही विज और यंग डीएसए की दोस्ती टूटने से हुआ था. अब इसके पीछे का पूरा सच सलमान खान बताएंगे, जिसका प्रोमो जारी हुआ है. देखें पूरा वीडियो. 

क्या है वीडियो?

जियो हॉटस्टार पर बिग बॉस 20 का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें शो होस्ट और अभिनेता सलमान खान वीकएंड का वार में आते हैं. और एक टोपी माही विज को देते हैं और बोलते हैं कि ये सच की टोपी है. माही विज जब टोपी पहनती हैं, तो सलमान खान उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने यंग डीएसए को गाली दी थी. इस पर माही विज कहती हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने यंग को गाली नहीं दी थी. ये जवाब सुन यंग हंसने लगते हैं. 

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सलमान खान ने बताया सच

इस दौरान ईशा रिखी भी कहती हैं कि उन्होंने कोई गाली नहीं सुनी थी.  इसके बाद सलमान ने बताया कि माही विज ने यंग डीएसए को कोई गाली नहीं दी थी. इसके बाद माही विज रोने लगती हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यंग और माही विज की फिर से दोस्ती होती है. 

ये कंटेस्टेंट आ रहे नजर

बिग बॉस 20 में कुल 16 प्रतियोगी नजर आ रहे है, जिनके नाम हैं, माही विज, एमसी मैरी कॉम, कनिका मान, आसिफ खान, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, काज़ी तौकीर, लव गिल (लवप्रीत कौर), अरिशफ़ा खान, अमन गांधी, तन्मय सिंह (ScoutOP), रोहेद खान, कुशल तंवर (गुल्लू), उदिति सिंह, रीति तिवारी और यंग DSA.

यह खबर भी पढ़ें: प्रयागराज का वो घर, जहां भक्तों को दिखता है हनुमान अंश! नीम करौली बाबा से जुड़ा रहस्य, आखिर क्या है पूरा सच?

Tags: bigg boss 20mahi vijyung dsa
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