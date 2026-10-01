Bigg Boss 20: ‘रोटी पर घी’ और ‘पकौड़ों’ को लेकर भिड़ गईं माही-मैरी, फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, फिर Mary Kom ने कहा कुछ ऐसा, बिगड़ा माहौल!

Bigg Boss 20 के घर में इस बार किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि जंग का मैदान बन गया है. माही विज और मैरी कॉम के बीच खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि माही विज कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोती नजर आईं. एक्ट्रेस ने मैरी कॉम पर ‘किचन पॉलिटिक्स’ और फेवरेटिज्म का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली.
मामला सिर्फ खाने की मात्रा तक सीमित नहीं रहा. माही विज ने आरोप लगाया कि उन्हें खाना लेने में भी झिझक महसूस होने लगी है और उनकी रोटी पर घी तक नहीं लगाया जाता, जबकि घर के कुछ दूसरे सदस्यों को एक्स्ट्रा पकौड़े और खाना दिया जाता है. माही की इस बात पर मैरी कॉम भी भड़क गईं और उन्होंने आरोपों को गलत बताते हुए अपना पक्ष रखा.
प्रोमो में माही को भावुक होते हुए यह कहते सुना गया कि उन्हें खाना लाने में शर्म आने लगी है. इसके बाद दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ी कि एक-दूसरे को अपनी भाषा और आवाज पर काबू रखने की नसीहत तक दी गई. अब Bigg Boss 20 के घर में सवाल यह है कि किचन की यह लड़ाई आगे किस मोड़ पर पहुंचती है.
अचानक क्यों इमोशनल हो गईं माही विज?
बिग बॉस 20 के घर में खाना हर बार बड़े झगड़े की वजह बनता है, और इस बार यह विवाद माही विज और मैरी कॉम के बीच खिंच गया है. मैरी के रवैये से दुखी होकर माही कैमरे के सामने फफक-फफक कर रोती नजर आईं. माही ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि वह एक संयुक्त परिवार से आती हैं जहां 15-20 लोग एक साथ मिलकर खाते हैं और बचे हुए खाने पर कभी कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन इस घर में उन्हें अकेला महसूस कराया जा रहा है. उनका आरोप था कि मैरी हमेशा उन पर नजर रखती हैं कि वह थाली में कितना खाना और कितनी ग्रेवी ले रही हैं, जो उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है.
मैरी कॉम पर लगाए भेदभाव के आरोप!
यह विवाद तब और बढ़ गया जब दोनों के बीच ‘पकौड़े’ और खाने की मात्रा को लेकर तीखी बहस छिड़ गई. लेटेस्ट प्रोमो में माही विज यह कहती नजर आईं कि ‘मेरी मां की कसम मेरे को खाना लाने में शर्म आती है’ और घर में जमकर ‘किचन पॉलिटिक्स’ चलती है. माही ने मैरी पर सीधा आरोप लगाया कि वह अपने दोस्तों (जैसे यंग डीएसए, आसिफ और अन्य) को फेवर करती हैं और उन्हें ज्यादा खाना या पकौड़े देती हैं, जबकि खुद उन्हें अपनी रोटी पर कभी घी तक नसीब नहीं हुआ. इस पर मैरी कॉम ने भी कड़ा एतराज जताया और कहा कि उन्होंने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया, जिससे दोनों के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई.
#Mahhi ko lag raha hai #Mary kitchen politics kar rahi hain! Kya yeh sahi hai?
Dekhiye #BiggBoss20 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje #Colors par.#BiggBoss20 #BiggBossOnJioHotstar pic.twitter.com/YqDXL6hroa
— JioHotstar Reality (@HotstarReality) September 30, 2026
किस बात हुआ मैरी-माही का आमना-सामना?
मैरी कॉम ने माही के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जब भी कोई एक्स्ट्रा खाना होता है, उन्होंने सभी को दिया है और माही का यह आरोप गलत है. बात तब और बिगड़ गई जब मैरी ने माही से सवाल किए और माही ने उन्हें अपनी लैंग्वेज सुधारने की हिदायत देते हुए कहा कि ‘आप चिल्लाओ मत ज्यादा’. मैरी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वह पीठ पीछे उनकी बुराई कर रही हैं और अब चिल्लाने के लिए मना कर रही हैं. इस हंगामे के दौरान आसिफ, लव और यंग डीएसए जैसे अन्य घरवाले भी इस गरमागरम माहौल के बीच नजर आए.
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