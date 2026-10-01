Home > मनोरंजन > Bigg Boss 20: ‘रोटी पर घी’ और ‘पकौड़ों’ को लेकर भिड़ गईं माही-मैरी, फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, फिर Mary Kom ने कहा कुछ ऐसा, बिगड़ा माहौल!

Bigg Boss 20: ‘रोटी पर घी’ और ‘पकौड़ों’ को लेकर भिड़ गईं माही-मैरी, फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, फिर Mary Kom ने कहा कुछ ऐसा, बिगड़ा माहौल!

Bigg Boss 20 के घर में किचन को लेकर माही विज और मैरी कॉम के बीच जबरदस्त विवाद देखने को मिला. माही ने मैरी पर किचन पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म का आरोप लगाया. बहस के दौरान माही भावुक होकर रो पड़ीं.

By: Kajal Jain | Published: October 1, 2026 1:25:08 PM IST

Bigg Boss 20: 'रोटी पर घी' और 'पकौड़ों' को लेकर भिड़ गईं माही-मैरी, फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, फिर Mary Kom ने कहा कुछ ऐसा, बिगड़ा माहौल!
Bigg Boss 20: 'रोटी पर घी' और 'पकौड़ों' को लेकर भिड़ गईं माही-मैरी, फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, फिर Mary Kom ने कहा कुछ ऐसा, बिगड़ा माहौल!


Bigg Boss 20 के घर में इस बार किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि जंग का मैदान बन गया है. माही विज और मैरी कॉम के बीच खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि माही विज कैमरे के सामने फूट-फूटकर रोती नजर आईं. एक्ट्रेस ने मैरी कॉम पर ‘किचन पॉलिटिक्स’ और फेवरेटिज्म का आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली.

मामला सिर्फ खाने की मात्रा तक सीमित नहीं रहा. माही विज ने आरोप लगाया कि उन्हें खाना लेने में भी झिझक महसूस होने लगी है और उनकी रोटी पर घी तक नहीं लगाया जाता, जबकि घर के कुछ दूसरे सदस्यों को एक्स्ट्रा पकौड़े और खाना दिया जाता है. माही की इस बात पर मैरी कॉम भी भड़क गईं और उन्होंने आरोपों को गलत बताते हुए अपना पक्ष रखा.

You Might Be Interested In

प्रोमो में माही को भावुक होते हुए यह कहते सुना गया कि उन्हें खाना लाने में शर्म आने लगी है. इसके बाद दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ी कि एक-दूसरे को अपनी भाषा और आवाज पर काबू रखने की नसीहत तक दी गई. अब Bigg Boss 20 के घर में सवाल यह है कि किचन की यह लड़ाई आगे किस मोड़ पर पहुंचती है.

अचानक क्यों इमोशनल हो गईं माही विज?

बिग बॉस 20 के घर में खाना हर बार बड़े झगड़े की वजह बनता है, और इस बार यह विवाद माही विज और मैरी कॉम के बीच खिंच गया है. मैरी के रवैये से दुखी होकर माही कैमरे के सामने फफक-फफक कर रोती नजर आईं. माही ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि वह एक संयुक्त परिवार से आती हैं जहां 15-20 लोग एक साथ मिलकर खाते हैं और बचे हुए खाने पर कभी कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन इस घर में उन्हें अकेला महसूस कराया जा रहा है. उनका आरोप था कि मैरी हमेशा उन पर नजर रखती हैं कि वह थाली में कितना खाना और कितनी ग्रेवी ले रही हैं, जो उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है.

मैरी कॉम पर लगाए भेदभाव के आरोप! 

यह विवाद तब और बढ़ गया जब दोनों के बीच ‘पकौड़े’ और खाने की मात्रा को लेकर तीखी बहस छिड़ गई. लेटेस्ट प्रोमो में माही विज यह कहती नजर आईं कि ‘मेरी मां की कसम मेरे को खाना लाने में शर्म आती है’ और घर में जमकर ‘किचन पॉलिटिक्स’ चलती है. माही ने मैरी पर सीधा आरोप लगाया कि वह अपने दोस्तों (जैसे यंग डीएसए, आसिफ और अन्य) को फेवर करती हैं और उन्हें ज्यादा खाना या पकौड़े देती हैं, जबकि खुद उन्हें अपनी रोटी पर कभी घी तक नसीब नहीं हुआ. इस पर मैरी कॉम ने भी कड़ा एतराज जताया और कहा कि उन्होंने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया, जिससे दोनों के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई.

किस बात हुआ मैरी-माही का आमना-सामना?

मैरी कॉम ने माही के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जब भी कोई एक्स्ट्रा खाना होता है, उन्होंने सभी को दिया है और माही का यह आरोप गलत है. बात तब और बिगड़ गई जब मैरी ने माही से सवाल किए और माही ने उन्हें अपनी लैंग्वेज सुधारने की हिदायत देते हुए कहा कि ‘आप चिल्लाओ मत ज्यादा’. मैरी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वह पीठ पीछे उनकी बुराई कर रही हैं और अब चिल्लाने के लिए मना कर रही हैं. इस हंगामे के दौरान आसिफ, लव और यंग डीएसए जैसे अन्य घरवाले भी इस गरमागरम माहौल के बीच नजर आए.

ये भी पढ़ें:- सिया के बर्थडे पर मंगेतर केतन ने किया कुछ ऐसा, घरवाले थे अनजान, शरीर के पिछले हिस्से पर ऐसा क्या मिला जिसने पूरी कहानी पलट दी?

बॉलीवुड के ‘महानायक’ को क्या हुआ? KBC 18 के सेट पर परेशान नजर आए बिग बी; चिंता में फैन्स, रिटायरमेंट को लेकर कही बड़ी बात!

 जिसे ‘जिगरी यार’ समझ रहा किसान, उसी ने 10 लाख देकर जंगल में करा दिया कांड, कोई सुराग नहीं था; फिर पत्नी के एक राज़ ने पलट दी पूरी कहानी!

19 साल की युवती को कार में खींच ले गए 2 युवक, 25 सेकंड के CCTV ने मचा दिया था हड़कंप; कुछ घंटे बाद मिला ऐसा सबूत, पलट गई कहानी!

Tags: big boss 20
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026

सोना कितने कैरेट का लेना चाहिए?

September 30, 2026

कास्टिंग काउच को लेकर एक्ट्रेस सुहाना खान ने क्या किया...

September 30, 2026

बड़े सितारे, जिन्होंने संभाली टीवी होस्ट की जिम्मेदारी

September 30, 2026

ईशा रिखी ने फैन्स से क्यों मांगी माफी?

September 30, 2026
Bigg Boss 20: ‘रोटी पर घी’ और ‘पकौड़ों’ को लेकर भिड़ गईं माही-मैरी, फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, फिर Mary Kom ने कहा कुछ ऐसा, बिगड़ा माहौल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 20: ‘रोटी पर घी’ और ‘पकौड़ों’ को लेकर भिड़ गईं माही-मैरी, फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, फिर Mary Kom ने कहा कुछ ऐसा, बिगड़ा माहौल!
Bigg Boss 20: ‘रोटी पर घी’ और ‘पकौड़ों’ को लेकर भिड़ गईं माही-मैरी, फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, फिर Mary Kom ने कहा कुछ ऐसा, बिगड़ा माहौल!
Bigg Boss 20: ‘रोटी पर घी’ और ‘पकौड़ों’ को लेकर भिड़ गईं माही-मैरी, फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, फिर Mary Kom ने कहा कुछ ऐसा, बिगड़ा माहौल!
Bigg Boss 20: ‘रोटी पर घी’ और ‘पकौड़ों’ को लेकर भिड़ गईं माही-मैरी, फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, फिर Mary Kom ने कहा कुछ ऐसा, बिगड़ा माहौल!
Bigg Boss 20: ‘रोटी पर घी’ और ‘पकौड़ों’ को लेकर भिड़ गईं माही-मैरी, फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस, फिर Mary Kom ने कहा कुछ ऐसा, बिगड़ा माहौल!