Bigg Boss 2: क्या लव गिल से प्यार कर बैठे स्काउट और यंग? सीक्रेट बातों में हो गया बड़ा खुलासा, यूजर्स बोले- बाप रे गजब हो गया

रियलिटी शो बिग बॉस 20 में आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामा होता रहता है. अब एक नया शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें यंग डीएसए और स्काउट आपस में बात करते दिख रहे हैं. इसमें दोनों लव गिल के नाम की चर्चा कर रहे हैं. क्या यंग और स्काउट को लव गिल से हो गया प्यार? गुल्लू से दोनों को हो रही मुश्किल? आइए जानते हैं वीडियो में क्या देखने को मिला.

क्या है प्रोमो?

जियो हॉटस्टार पर बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें यंग डीएसए और स्काउट के बीच में बात हो रही है. दोनों फुसफुसाकर आपस में बात करते दिखते हैं. स्काउट कहते हैं कि वह लव गिल के बारे में सोच रहा है. इसपर यंग डीएसए भी हामी भरते हैं. स्काउट कहते हैं, ‘जब लव गिल को गुल्लू के साथ देखता हूं, तो खून खौल उठता है.’ इस पर यंग भी हंसकर हामी भरते हैं. दोनों की बातचीत से लगता है कि इन्हें लव गिल से कुछ आकर्षण हैं. हालांकि, दोनों इशारों और फुसफुसाकर बात कर रहे होते हैं, इसलिए ज्यादा कुछ सही से क्लियर नहीं हो पाया. लेकिन ये प्रोमो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने बोला, ‘स्काउट को लव गिल से बहन के तौर पर प्यार की फीलिंग है, वह यह बता रहा है लेकिन इस शो में हिस्सा काट दिया गया और यंग ने स्काउट से पूछा कि एक दोस्त या बहन के तौर पर क्या फीलिंग आ रही है? स्काउट यंग को बताता है कि बहन के तौर पर. दूसरों को जज करने से पहले हमेशा पूरी कहानी जान लें, स्काउट भाई को पूरा सपोर्ट.’ वहीं, दूसरे यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘असल में स्काउट हमेशा कहता था कि वह लव गिल को बहन की तरह देखता है, लेकिन आज उसने बताया कि उसके मन में उसके लिए कुछ और फीलिंग्स हैं और उसे उनके बारे में पक्का नहीं पता और जब गुल्लू लव के करीब आता है तो उसे जलन भी होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्यों (जिसका मतलब है कि उसके मन में लव के लिए कुछ फीलिंग्स हैं).’ इसके अलावा अन्य यूजर्स भी अपने अपने मत दे रहे हैं. कुछ ने कहा कि ये गलत प्रोमो काटा गया है.

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