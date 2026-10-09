BB 20: लव गिल ने लूट लिया घर का पूरा राशन, फिर घरवालों ने Love Gill का किया जीना हराम; बात हाथापाई तक आ पहुंची

रियलिटी शो बिग बॉस 20 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है और हंगामा मच रहा है. पिछले एपिसोड घर के राशन के लिए पूरे घर में जंग जैसा माहौल हो गया. लव गिल ने सारा राशन लूट लिया. इसके बाद सभी प्रतियोगियों उनकी हरकत पर आगबबूला हो गए और उन्हें घेर लिया. क्या है पूरा मामला. जानिए.

आखिर बिग बॉस के घर में क्या हुआ?

बिग बॉस 20 के पिछले एपिसोड में बिग बॉस ने एक टास्क दिया, जो वीकली राशन के लिए थे. बिग बॉस ने सभी प्रतियोगी को बताया की उनके सामने घर का राशन है, लेकिन इसके लिए पहले 7 लोगों को चोर बनाया जाएगा, जो राशन को चुराकर बिग बॉस को सौंप देंगे. फिर अंत में जितना भी राशन बचेगा, वही अगले वीक का राशन होगा. इसके बाद घर की कैप्टन उदिति आती हैं और एक-एक करके सभी को बुलाती हैं. इस लिस्ट में पहला नाम यंग था, जिन्होंने कुल 22 पैकेट चुराए. इसके बाद आसिफ खान आते हैं, जिन्होंने लगभग 20 पैकेट के आसपास चुराए.

लव गिल पर क्यों भड़के लोग?

तीसरे चोर का नाम था लव गिल. लव गिल ने दिमाग लगाते हुए अपने साथ बेडशीट लाई और 3 बार में पूरा राशन ही लूट लिया. मात्र गिने-चुने राशन के ही पैकेट बचे. जब घरवालों ने देखा कि अब तो कुछ राशन ही नहीं बचा, जिससे उनका सप्ताह गुजर सके. इस बात सभी कंटेस्टेंट लव गिल पर भड़क उठे और अपने-अपने अंदाज में नाराजगी जाहिर की.

कनिका और लव गिल में हुई तगड़ी बहस

मामला तब और भड़क गया जब कनिका मान और लव गिल में बहस हो गई . कनिका ने तो लव गिल को उनकी शक्ल और दिमाग को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. इसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई. हालांकि, कंटेस्टेंट्स ने दोनों को रोकने का काम किया.

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