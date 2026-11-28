टीवी एक्टर मनीष गोयल बिग बॉस 20 के घर से बाहर हो चुके हैं. शो से निकलने के बाद उन्होंने घर में कनिका मान, गुल्लू और लव गिल के बीच बदलते रिश्तों और गेम को लेकर अपनी राय साझा की. उन्होंने तीनों प्रतियोगियों के गेम प्लान की पूरी पोल खोल दी है. जानिए उन्होंने क्या कहा.

लव ने बिगाड़ा कनिका-गुल्लू का खेल

IANS से बातचीत में मनीष गोयल ने कहा कि लव गिल की एंट्री के बाद कनिका मान और गुल्लू के गेम पर असर पड़ा है. उन्होंने शो के एक टास्क का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने इसके लिए लव का नाम लिया था. मनीष के मुताबिक, जब उन्होंने घर में एंट्री की थी, तब कनिका और गुल्लू मजबूत खिलाड़ी नजर आ रहे थे, लेकिन लव के साथ ज्यादा उलझने की वजह से उनका खेल कमजोर पड़ने लगा. उन्होंने आगे कहा कि लव से भी कुछ गलतियां हुईं. एक बार अलार्म बजने के दौरान वह सोती रह गईं, वहीं कैप्टेंसी टास्क में वह दूसरी बार सर्कल के अंदर चली गई थीं. मनीष का मानना है कि इन घटनाओं का असर घर में उनके खेल पर पड़ा.

दोस्ती बनाए रखते हुए बढ़ें आगे

मनीष ने कहा कि घर के सदस्य आपस में दोस्ती बनाए रखने के साथ-साथ अपना गेम भी मजबूत कर सकते हैं. उनके मुताबिक, शो के 11 में से करीब 6-7 कंटेस्टेंट्स का भी मानना था कि खेल में आगे बढ़ने के लिए कुछ दूरी बनाना जरूरी है. हालांकि, मनीष का कहना है कि खिलाड़ी आपस में बातचीत और दोस्ती जारी रखते हुए भी अपनी रणनीति और मजबूती बनाए रख सकते हैं.

क्यों बाहर हुए थे मनीष गोयल?