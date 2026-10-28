सिसक-सिसक कर रोने लगी Love Gill! करेक्टर पर उठे सवाल; लेकिन स्काउट को किया सपोर्ट

Bigg Boss 20 Love Gill Emotional Moment: बिग बॉस 20 का लेटेस्ट एपिसोड ज़ोरदार अलार्म के साथ शुरू हुआ. कैप्टन माही ने पूछा कि कौन सो रहा था और स्काउट और आसिफ की ओर इशारा किया, लेकिन अरिशफा ने आगे बढ़कर आसिफ, स्काउट, कनिका और गुल्लू का नाम लिया. कनिका ने तुरंत पलटवार किया, यह पूछते हुए कि जब वो सो नहीं रही थी तो अरिशफा ने उसका नाम क्यों घसीटा. माही ने बिना किसी परेशानी के मज़ाक में कहा कि उसकी कैप्टनसी में सब लड़ रहे हैं, लेकिन कम से कम वे कंटेंट तो दे रहे थे. जब गुल्लू ने अरिशफा की पढ़ाई पर कमेंट किया तो गुस्सा फिर से भड़क गया. रोती हुई अरिशफा ने गालियां दीं, जबकि माही ने गुल्लू से पूछा कि वह उसे कम पढ़ी-लिखी क्यों कह रहा है. बहस लंबी खिंच गई और घर बंट गया, कुछ कंटेस्टेंट ने गुल्लू का साथ दिया और कुछ अरिशफा के साथ खड़े हो गए.

नॉमिनेट होने के बाद लव गिल टूट गईं

एपिसोड में एक नॉमिनेशन टास्क भी था, जिसमें स्काउट द्वारा नॉमिनेट किए जाने के बाद लव गिल टूट गईं. स्काउट ने भी अपने फ़ैसले के बारे में बताते हुए कहा, “मेरे पास उसे नॉमिनेट करने की कोई बड़ी वजह नहीं है. लेकिन हाल की घटनाओं को देखते हुए, मैं चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता. मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ. इसलिए, मुझे लगता है कि अगर चीज़ें यहीं खत्म हो जाती हैं, तो मुझे भविष्य में लव को किसी भी चीज़ के लिए नॉमिनेट नहीं करना पड़ेगा. यह सिर्फ़ पिछले दो दिनों की बात है. बस यही मेरी वजह है. बस.” काज़ी उसे दिलासा देने के लिए आगे आया, और यंग ने भी उसे दिलासा देने की कोशिश की.

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काजी और यंग बने सपोर्ट सिस्टम

आने वाले एपिसोड के प्रोमो में, लव को बहुत रोते हुए देखा जा सकता है. वह कहती है कि हर कोई उसे सलाह देता रहता है, कुछ उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और दूसरे अलग-अलग चीज़ें सुझाते हैं. इतना समय एक साथ बिताने के बाद, वो कहती है कि उनका जैसा रिश्ता एक दिन में खत्म नहीं हो सकता, और वह घरवालों से कहती है कि वे उसे यह सब समझने के लिए समय दें. “लोग मुझसे कहते रहते हैं कि उससे बात मत करो. मेरी तरफ से, यह 110% असली था. कुछ भी नकली नहीं था. मैं यह अभी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगा. अगर मैं यह सब अंदर ही दबाए रखूँ और रोऊँ नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं साँस नहीं ले पा रही हूँ. मैं क्या करूँ?” बाद में उसने स्काउट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह चाहती थी कि वह शो जीत जाए.