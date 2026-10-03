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लॉलीपॉप चाहिए! एक बार फिर Qazi के मुंह से निकली ऐसी बात; अब Salman की रडार पर सबका चहिता कंटेस्टेंट

Bigg Boss 20 Latest Update: बिग बॉस 20 के दर्शक और पक्के फैन आने वाले वीकेंड का वार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि होस्ट सलमान खान का कनिका मान के खिलाफ काज़ी तौकीर के 'लॉलीपॉप' वाले कमेंट पर रिएक्शन देख सकें.

By: Heena Khan | Published: October 3, 2026 10:51:37 AM IST

bigg boss 20 latest episode
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Bigg Boss 20 Latest Update: बिग बॉस 20 के दर्शक और पक्के फैन आने वाले वीकेंड का वार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि होस्ट सलमान खान का कनिका मान के खिलाफ काज़ी तौकीर के ‘लॉलीपॉप’ वाले कमेंट पर रिएक्शन देख सकें. इंतज़ार आखिरकार खत्म हुआ क्योंकि मेकर्स ने आने वाले एपिसोड का एक प्रोमो रिलीज़ किया है जिसमें सलमान खान काज़ी को उनके बर्ताव के लिए डांटते हुए दिख रहे हैं. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोमो में, सलमान खान काज़ी को उनके कमेंट के लिए टोकते हैं और कहते हैं, ‘काज़ी पहले तीन हफ़्तों में तुम बहुत सीधे हो गए, इस हफ़्ते आप ग़लत चले गए. आपका इरादा चाहे जो भी हो, लेकिन जब किसी को आपका इरादा समझ में नहीं आया या ग़लत लगा है तो आपको बस पीछे हट जाना चाहिए था.’

Salman ने लगाई काजी की वॉट 

इस दौरान सलमान खान ने साफ शब्दों में कहा कि (काजी, आप पहले तीन हफ़्तों में बहुत सीधे थे, लेकिन इस हफ्ते आप गलत हो गए. आपका जो भी इरादा था, अगर किसी को समझ नहीं आया या गलत लगा, तो आपको बस पीछे हट जाना चाहिए था.) उन्होंने आगे उन्हें टॉपिक को खींचने के लिए टोका, ‘आपने उसको रबर कर दिया, आपने उसको स्ट्रेच कर दिया, इसी वजह से आप गलत चले गए.’ सलमान ने फिर कनिका से पूछा कि क्या काज़ी ने उनसे माफ़ी मांगी और एक्ट्रेस ने इससे इनकार करते हुए कहा कि काजी असल में इस बात पर अड़े थे कि वो माफी नहीं मांगेंगे: ‘नहीं सर, असल में इनमें से कोई भी मर्ज़ी बोलकर सॉरी नहीं बोलूंगी.’ जब काज़ी ने बीच में टोककर कहा कि उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी है, तो सलमान ने सीधे कहा कि उन्होंने उन्हें माफ़ी मांगते हुए नहीं देखा.

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आखिर क्या था मामला ?

जिन लोगों को नहीं पता, हाल ही में एक बातचीत के दौरान, काज़ी ने एक बार फिर लॉलीपॉप से ​​जुड़ा मज़ाक किया जो कनिका को अच्छा नहीं लगा. कनिका ने पहले इस पर एतराज़ जताया था. वही मज़ाक और बातें जो उनके आस-पास भी हो रही थीं. कनिका, जो अपनी राय ज़ाहिर करने के लिए जानी जाती हैं, उसने साफ तौर पर हदें बनाए रखने की बात कही थी. उन्होंने काजी के लॉलीपॉप वाले कमेंट पर तुरंत उनका सामना किया और बातचीत से बाहर चली गईं. उन्होंने उनके कमेंट के लिए उन्हें टोका और साफ किया कि उन्हें मज़ाक मज़ेदार नहीं लगा और इसके बजाय वो इसे चीप मानती हैं.

कनिका ने काज़ी से कहा, ‘वो चीप था, काज़ी तौकीर. मुझे तुमसे चीप चीज़ों की उम्मीद नहीं है. तमीज़ सिखाके जाऊँगी. यह चीप है,” और इस गरमागरम बहस के दौरान अपना स्टैंड साफ़ किया. बिग बॉस 20 में टेलीविज़न, म्यूज़िक, सोशल मीडिया और स्पोर्ट्स के पॉपुलर कंटेस्टेंट शामिल हैं जैसे मैरी कॉम, माही विज, आम्रपाली दुबे, यंग डीएसए, स्कूप ओपी, कनिका मान, कुशाल तंवर, अमन गांधी, अरिश्फ़ा खान, काज़ी तौकीर और दूसरे.

Tags: bigg boss 20qazi touqeersalman khan
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