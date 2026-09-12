Bigg Boss 20: क्या बिग बॉस के घर में आएंगे Karan? अंदर ही बैठी है एक्स गर्लफ्रेंड; क्या होगा उदिति का रिएक्शन

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 की कंटेस्टेंट में से एक, उदिति सिंह ने एक्टर करण वाही के साथ अपने पिछले रिश्ते के बारे में बात की. घर के अंदर, उन्हें काज़ी तौकीर, माही विज और अमन गांधी जैसे साथी कंटेस्टेंट के साथ बात करते हुए देखा गया. लाइव फीड का एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें उदिति ने अपने एक्स का नाम लिए बिना कहा कि अगर करण शो में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि उनकी एंट्री से उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और कहा कि वो बहुत पहले ही रिश्ते से ‘आगे बढ़ चुकी हैं’.

माही ने किया रिश्ते का जिक्र

बातचीत के दौरान, माही ने उदिति और करण के पिछले रिश्ते का ज़िक्र करते हुए कहा, “पहले तो मुझे लगा दोनों लोग साथ में आ रहे हो.” काज़ी, जो अनजान लग रहे थे, ने पूछा कि वह किसकी बात कर रही हैं. अमन ने किसी का नाम न लेने का सुझाव दिया. उदिति ने कहा कि उन्हें नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने नाम न बताने का फैसला किया.

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क्या बिग बॉस में आएंगे करन?

उदिति ने बताया कि उनके एक्स की वाइल्डकार्ड एंट्री से उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता. उन्होंने कहा, “वो साथ भी आ जाता तो मेरे लिए कोई दूसरा कंटेस्टेंट टाइप ही होता. देयर आर सो मच पीपल हियर जिनसे मैं बात नहीं करती.” उन्होंने आगे करण वाही और उनके रिश्ते पर बात की. “इतना कोई चक्कर नहीं है मुझे, मैंने कबका मूव ऑन कर लिया है. इट्स बीन सो लॉन्ग आई हैव मूव ऑन.” (मेरे लिए ऐसा कोई इशू नहीं है; मैं बहुत पहले मूव ऑन कर चुकी हूँ. बहुत समय हो गया है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ). उदिति ने माना कि शुरू में सेपरेशन को एक्सेप्ट करना मुश्किल था. वह फेज़ बहुत इमोशनल था, हालांकि, धीरे-धीरे चीजें बदल गईं. ‘अब ऐसा कुछ भी नहीं है, दिख भी जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा.’

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