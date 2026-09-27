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Bigg Boss 20 में करण वाही की होगी वाइल्डकार्ड एंट्री? एक्टर ने खुद बता दिया पूरा सच, बोले- मेरा काम हो गया

Karan Wahi Bigg Boss 20: टीवी अभिनेता करण वाही ने बिग बॉस 20 में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर आने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. जानिए उन्होंने क्या कहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 27, 2026 6:16:13 PM IST

करण वाही बिग बॉस 20 में वाइल्डकार्ड एंट्री करेंगे?
करण वाही बिग बॉस 20 में वाइल्डकार्ड एंट्री करेंगे?


पिछले कुछ हफ्तों से अटकलें लग रही हैं कि वह बिग बॉस 20 में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करेंगे. अब उन्होंने इस खबर पर चुप्पी तोड़ी है. अभिनेता ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर इस बात का खुलासा किया है.  आइए जानते हैं क्या वो शो में नजर आएंगे. 

करण वाही नहीं लेंगे शो में एंट्री

करण वाही ने इंस्टाग्राम पर ‘मुझसे सवाल पूछें’ सेशन के दौरान इन अटकलों पर बात की. एक फैन ने उनसे कहा, ‘आप वाइल्डकार्ड एंट्री के तौर पर बिग बॉस में जा रहे हैं.’ इसका जवाब देते हुए, उन्होंने कहा कि उनके पहले के पोस्ट का रियलिटी शो से कोई लेना-देना नहीं था और वह सिर्फ़ कार्ड गेम के बारे में था. उन्होंने यह भी कहा कि भले ही वह इस साल बिग बॉस में नहीं आ रहे हैं.

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इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान, करण ने कहा, ‘मैं UNO की बात कर रहा था, जो मेरा पसंदीदा कार्ड है. आप लोगों को भी चिल नहीं है लाइफ में. हर चीज का कोई न कोई दूसरा मतलब निकालना होता है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं बिग बॉस में नहीं आ रहा हूं. मेरा काम हो गया. चलो इस सोच को तोड़ते हैं. बिग बॉस में नहीं आ रहा , कम से कम इस साल तो नहीं.’

करण वाही का एक्टिंग करियर

करण वाही ने टीवी करियर की शुरुआत ‘रीमिक्स’ से की थी और ‘दिल मिल गए’ में डॉ. सिद्धांत के किरदार से उन्हें खास पहचान मिली. वह कई टीवी शोज में नजर आ चुके हैं. रियलिटी टीवी में भी वह सक्रिय रहे हैं और ‘झलक दिखला जा’, ‘खतरों के खिलाड़ी’ जैसे शोज में हिस्सा लेने के साथ कई कार्यक्रम होस्ट कर चुके हैं. फिलहाल वह ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ का हिस्सा हैं.

यह खबर भी पढ़ें: स्वरा भास्कर के नाम पर भिड़े शहजाद पूनावाला और इंफ्लुएंसर, बहस के बाद दिया धक्का! ‘राइज एंड फॉल 2’ से बाहर हुआ कंटेस्टेंट?

Tags: Bigg Boss 20 Wildcard Entrykaran wahiKaran Wahi Bigg Boss 20
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