Bigg Boss 20: सलमान खान करेंगे बिग बॉस में बड़ा धमाका! दर्शकों को मिलेगा सरप्राइज; जानें कौन ले सकता है एंट्री?

Bigg Boss 20: इंडियन टेलीविजन के सबसे विवादित रियलिटी शो में से एक ‘बिग बॉस’ एक नए सीज़न के साथ वापसी करते हुए धमाका कर रहा है. सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाए बिग बॉस 20 की शुरुआत 6 सितंबर, 2026 को हुई थी. जैसे-जैसे ‘बिग बॉस 20’ आगे बढ़ रहा है उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है. यह रियलिटी शो सबसे पहले रात 9 बजे JioHotstar पर स्ट्रीम हो रहा है और फिर बाद में रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर भी प्रसारित हो रहा है. इस बीच खबर यह आ रही है कि सलमान खान के शो में एक नया कंटेस्टेंट भी एंट्री मार सकता है.

बताचा जा रहा है कि एक्स-गर्लफ्रेंड उदिति सिंह के शो में आने के बाद करण वाही ने बिग बॉस 20 में वाइल्डकार्ड एंट्री का इशारा करते हुए कहा कि ‘यह हो सकता है…’ ऐसे में माना जा रहा है कि देर सवेर इस शो में करण वाही भी आएंगे. दरअसल, अपने बयान से टीवी एक्टर करण वाही ने एक बार फिर बिग बॉस 20 में अपनी संभावित एंट्री को लेकर फैंस के बीच चर्चा छेड़ दी है. हालांकि ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के कंटेस्टेंट ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि वह रियलिटी शो में हिस्सा लेंगे या नहीं, लेकिन अपने लेटेस्ट व्लॉग में को-कंटेस्टेंट अविनाश मिश्रा के साथ बातचीत ने इन अटकलों को और हवा दे दी है. अब देखना होगा या कि यह अफवाह साबित होगा या फिर इसमें कोई सच्चाई भी होगी.

दर्शक उन्हें बिग बॉस हाउस में देख सकते हैं….

करण ने सबसे पहले इस संभावना का ज़िक्र किया और व्लॉग की शुरुआत में ही इशारा किया कि जब तक यह व्लॉग रिलीज़ होगा, तब तक दर्शक उन्हें बिग बॉस हाउस में देख सकते हैं. इसके बाद उन्होंने अटकलों को और बढ़ाते हुए कहा कि हो सकता है इसके बाद तुम मुझे बिग बॉस के घर में देखो. यह साफ नहीं था कि करण सिर्फ़ अविनाश की टांग खींच रहे थे या आगे क्या होने वाला है, इस बारे में कोई असली इशारा दे रहे थे.

मामला तब और दिलचस्प हो गया जब अविनाश ने उदिति सिंह के साथ करण के पुराने रिश्ते का ज़िक्र किया, जो अभी बिग बॉस 20 हाउस के अंदर हैं. उन्होंने कहा कि इस बार ऐसे लोग भी बिग बॉस में आ रहे हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं, जो करण के अतीत के किसी व्यक्ति की ओर इशारा लग रहा था. लेकिन अविनाश ने तुरंत अपनी बात बदली और कहा- ‘वैसे, मैं कनिका मान के बारे में बात कर रहा था.’

फिलहाल असमंजस में हैं करण वाही

वहीं, जब अविनाश ने उनसे सीधे बिग बॉस के बारे में पूछा तो करण ने माना कि उन्हें शो के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया गया था. उन्होंने कहा कि अविनाश ने मुझे पूरी तरह से तैयार किया था, मुझसे कहा था- ‘भाई, बस चले जाओ.’ इस बीच अविनाश ने साफ कर दिया कि वह खुद अभी तय नहीं कर पाए हैं कि वह रियलिटी शो में जाना चाहते हैं या नहीं.

करण वाही की नजर फिलहाल खतरों के खिलाड़ी पर

करण ने भी बताया कि बिग बॉस के बारे में कोई भी फ़ैसला लेने से पहले वह ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ पर ध्यान देना चाहते हैं. अपने प्लान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा- ‘मैं लाइमलाइट में रहना चाहता हूं. असल में अगर मैं ‘खतरों’ के फ़िनाले तक पहुंच जाता हूं, तो तभी तय करूंगा कि मुझे बिग बॉस में जाना है या नहीं.’

उदिति सिंह पहले ही कर चुकी हैं चर्चा

उदिति सिंह से भी इस बारे में पूछा गया था कि क्या करण वाइल्डकार्ड के तौर पर ‘बिग बॉस 20’ में शामिल हो सकते हैं. जब इस बात पर चर्चा हो रही थी कि अगर उनके एक्स-बॉयफ्रेंड शो में आते हैं तो वह कैसा रिएक्ट करेंगी, तो उदिति ने इस बात को नकारते हुए कहा- ‘मुझे नहीं लगता कि वह वाइल्डकार्ड के तौर पर आएंगे. अगर उन्हें आना होता, तो वह शुरुआत से ही आते.’

2022 में हुआ था ब्रेकअप

यहां पर बता दें कि करण और उदिति दो साल से ज़्यादा समय तक रिलेशनशिप में थे और 2022 में उनका ब्रेकअप हो गया. करण अभी ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में हिस्सा ले रहे हैं. वह ‘रीमिक्स’, ‘दिल मिल गए’, ‘कुछ तो लोग कहेंगे’, ‘खतरों के खिलाड़ी’ और ‘झलक दिखला जा’ जैसे टीवी शो में नज़र आ चुके हैं. वह ‘बिग बॉस 13’ में गेस्ट के तौर पर भी दिखे थे.