Bigg Boss 20 | Gullu Love Gill Love Angle: बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स के बीच के रिश्तों ने घर के अंदर अक्सर बातचीत को हवा दी है, जिसमें कई हाउसमेट्स अक्सर अपनी दोस्ती और इक्वेशन को लेकर एक-दूसरे की टांग खींचते हैं. ऐसे ही एक मामले में, कनिका मान को लव गिल की गुल्लू के साथ शुरुआती बातचीत का ज़िक्र करते हुए देखा गया, यह बताते हुए कि शायद उनकी दोस्ती को कुछ रोमांटिक में बदलने की कोशिश की गई थी.

हाफ रिलेशन शुरू हो गया था- कनिका

लव के साथ बातचीत करते हुए, कनिका ने याद किया कि शो के शुरुआती दिनों में चीजें कैसे सामने आई थीं. उन्होंने बताया कि लव ने शुरू में गुल्लू के साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाने में दिलचस्पी दिखाई थी और उसके साथ लव एंगल बनाने की भी कोशिश की थी. अपनी बात शेयर करते हुए, कनिका ने लव से कहा, “गुल्लू के साथ तो तेरा प्लान था. तेरा हाफ रिलेशन शुरू हो रहा था.”

क्या सच में लव का पहला निशाना था गुल्लू

हालांकि, लव कनिका के अंदाज़े से तुरंत सहमत नहीं थी. उसने कहा कि उसकी तरफ से ऐसा कोई इरादा कभी नहीं था और उसने हमेशा गुल्लू को अपना दोस्त माना है. कनिका के रोमांटिक रिश्ते की संभावना के बारे में उसे चिढ़ाने की कोशिश के बावजूद, लव इस बात से इनकार करती रही कि उसने उसे उस तरह से देखा है. बातचीत तब दिलचस्प मोड़ ले ली जब गुल्लू भी दोनों में शामिल हो गया. उसने खुद लव से सवाल करने का फैसला किया और उससे पूछा कि अगर वो शो की शुरुआत से ही उसका पीछा कर रहा होता तो वो कैसे रिएक्ट करती. उसके अचानक पूछे गए सवाल ने लव का ध्यान खींचा, और उसे सुनते हुए वो शरमा गई.

हालांकि उसके तुरंत रिएक्शन ने उस पल को मज़ेदार बना दिया, लेकिन लव ने आखिरकार इस बात से इनकार कर दिया और गुल्लू को वो जवाब नहीं दिया जिसकी उसने उम्मीद की थी. कनिका का चिढ़ाना, गुल्लू का मज़ेदार सवाल और लव के रिएक्शन ने तीनों के बीच एक बातचीत को मज़ेदार बना दिया. हालांकि लव ने कहा है कि गुल्लू के साथ उसका रिश्ता हमेशा दोस्ती पर आधारित रहा है, लेकिन इस बातचीत ने निश्चित रूप से उनके रिश्ते को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.

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