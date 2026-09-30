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Bigg Boss 20: काजी को सबक सिखाएंगी कनिका मान, आखिर क्यों भड़क गईं Kanika? जब आईं आम्रपाली तो मच गया हंगामा

Kanika Mann vs Qazi: बिग बॉस 20 में अब एक और बवाल हो गया. कनिका मान और काजी तौकीर के बीच कुछ ऐसा हुआ कि कनिका भड़क गईं. इतना ही नहीं, आम्रपाली दुबे के आने से मामला और भड़क गया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 30, 2026 6:04:08 PM IST

काजी और कनिका के बीच हुई बहस
काजी और कनिका के बीच हुई बहस


बिग बॉस 20 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है शो में रोमांच बढ़ता जा रहा है. इससे प्रतियोगियों के असली रंग भा सामने आ रहे हैं. शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें कनिका मान, काजी तौकीर पर भड़कती दिख रही हैं. इससे घर  के सभी कंटेस्टेंट परेशान हैं. इतना ही नहीं, आम्रपाली दुबे ने वकालत करनी चाही, तो काजी का पार चढ़ गया. देखें प्रोमो. 

क्यों भडकीं कनिका मान?

जियो हॉटस्टार पर बिग बॉस 20 का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसके शुरुआत में देखने को मिलता है कि कनिका मान काजी से कहती हैं, ‘आप कुछ ज्यादा ही बुद्धमान आदमी हैं. आपको तमीज मैं ही सिखा कर जाऊंगी.’ इसके बाद माही विज काजी को कहती हैं कि कनिका भड़की हुई हैं. साथ ही उदिति सिंह भी काजी को समझाती हैं कि सबके साथ मजाक नहीं करना चाहिए. इतना ही नहीं आगे कनिका हैं कि उन्होंने जो किया वो काफी घटिया था, वो ऐसा उनसे नहीं सोची थीं. 

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आम्रपाली पर भड़क गए काजी तौकीर

इसके बाद प्रोमो में देखने को मिलता है कि आम्रपाली दुबे काजी को समझाने आती हैं. और कहती हैं कि क्या जरूरत है बोलने की. इस बात काजी आम्रपाली से कहते हैं कि ये मामला उनके और कनिका के बीच में हैं. तो आम्रपाली क्यों वकालत कर रही हैं.  फिर काजी कहते हैं कि अगर इस बात का मुद्दा बनाएंगे, तो भाड़ में जाएँ सब लोग. 

क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोग काजी तौकीर को सपोर्ट कर रहे हैं. एक ने कहा कि काजी तो पहले से ही हीरो है. इसके अलावा दूसरे यूजर ने बोला कि काजी बहुत तमीज से बात करता है. एक ने कमेंट किया की सब काजी से जलते हैं. हालांकि, कई लोग कनिका मान को भी सपोर्ट कर रहे हैं.  

यह खबर भी पढ़ें: ‘जब से तेरे नैना’ से लेकर ‘चांद सिफारिश’ तक, शान के 7 बेहतरीन गाने; जो लोगों को बनाते हैं दीवाना

Tags: bigg boss 20Bigg Boss 20 Latest UpdateBigg boss 20 newsqazi touqeer
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