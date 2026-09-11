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Bigg Boss 20: कनिका मान की खूबसूरत अदाओं के दीवाने हुए गुल्लू, दोनों को हुआ प्यार! बिग बॉस 20 में चढ़ा इश्क का रंग

Kanika Mann and Gullu Love Story in BB20: बिग बॉस 20 का नया प्रोमो सामने आया, जिसमें कनिका मान और गुल्लू के बीच प्यार भरा पल देखने को मिल रहा है. गुल्लू, कनिका की अदाओं के दीवाने होते दिख रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 11, 2026 6:17:15 PM IST

कनिका मान और गुल्लू की लव स्टोरी
कनिका मान और गुल्लू की लव स्टोरी


रियलिटी शो बिग बॉस 20 में आए दिन रोमांच बढ़ रहा है. कुछ कंटेस्टेंट के बीच ज्यादा नजदीकियां बढ़ती भी देखी जा रही है. हाल ही में शो का एक प्रोमो सामने आया, जिसमें गुल्लू और कनिका मान के बीच प्यार भरा अंदाज दिख रहा है. क्या दोनों में हो गया प्यार? देखें प्रोमो. 

कनिका के प्यार में दीवाने हुए गुल्लू?

बिग बॉस 20 का जियो हॉटस्टार पर नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें कुशल तंवर उर्फ गुल्लू और कनिका मान के बीच प्यार भरी बातें हो रही हैं. ये दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है. प्रोमो में गुल्लू जब कनिका को देखते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि 2-3 सालों में वो तो बॉलीवुड में आ जाएंगी और फिल्में करने लगेंगी. तब तो कनिका की अलग ही अदा रहेंगी. इस बात पर कनिका प्यार भरे अंदाज में अपने बालों को सहलाती हैं. 

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गु्ल्लू ने कहा- वो सेट पर पहुंच जाएंगे

जब गु्ल्लू कनिका की तारीफ करते हैं. तो कनिका गुल्लू को कहती हैं, ‘वो तो फोन भी नहीं उठाएंगी.’ इस पर गु्ल्लू कहते हैं कि वो कनिका से मिलने के लिए सीधे सेट पर पहुंच जाएंगे. इस बात पर कनिका शर्मा जाती हैं. 

नेटिजंस ने दी प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने बोला, कि कनिका और गु्ल्लू के बीच की कमेस्ट्री अच्छी लग रही है. लेकिन इसे दोस्ती ही रहने दें. दूसरे ने कहा कि ये प्यार नहीं, बस टाइम पास वो भी बिग बॉस खत्म होने तक. वहीं, एक अन्यू यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, यार गु्ल्लू ये स्प्लिट्सविला नहीं. कुछ ने कहा कि ये लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: कनिका जी निकली और सीधे मेल वॉशरूम में घुस गईं, फिर… बिग बॉस 20 में हो गया बवाल, यंग डीएसए ने लगाए गंभीर आरोप

Tags: BB 20GulluKanika mann
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