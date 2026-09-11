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कनिका जी निकली और सीधे मेल वॉशरूम में घुस गईं, फिर… बिग बॉस 20 में हो गया बवाल, यंग डीएसए ने लगाए गंभीर आरोप

Yung DSA and Kanika Mann Clash: बिग बॉस 20 में आए दिन प्रतियोगियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है. इस बार बिग बॉस 20 के पहले कैप्टन यंग DSA ने कनिका मान पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जानिए उन्होंने क्या कहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 11, 2026 4:44:59 PM IST

बिग बॉस 20
बिग बॉस 20


रियलिटी शो बिग बॉस 20 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है रोमांच भी बढ़ता जा रहा है. धीरे-धीरे घर के मौजूद प्रतियोगियों के असली चेहरे भी सामने आ रहे हैं. और सबकी आपस नोक झोंक भी बढ़ रही है. शो का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें यंग डीएसए ने कनिका मान पर गंभीर आरोप लगाए, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. देखें प्रोमो. 

प्रोमो में क्या दिखा?

बिग बॉस 20 के प्रोमो में देखने को मिलता है कि किसी ने पूछा कि इस बाथरूम में कौन गया था. इस पर यंग डीएसए जवाब देते हैं, ‘कनिका जी इधर से निकले और सीधा मेल वॉशरूम में चले गए. मैंने जोर से बोला कनिका जी कनिका जी, लेकिन..’ यह सब सुनने के बाद कनिका मान कहती हैं, ‘मैंने नहीं सुना.’ फिर इस बात पर यंग कहते हैं कि उन्हें लगा कि कनिका मान ने उनका अपमान किया है. इसके बाद कनिका मान कहती हैं, ‘घर के कैप्टन ही बने हो, कोई बादशाह नहीं बन गए हो.’ इसपर यंग ने कहा, ‘अगर तुम ऐसी सोच रखती हो तो कोई बात नहीं.’ फिर कनिका भड़कते हुए कहती हैं वह यंग की लेवल पर नहीं आना चाहती हैं. इसके बाद देखने को मिलता है कि यंग और कनिका के बीच जोरदार बहस होती है. 

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नेटिजंस ने क्या कहा?

इस वीडियो को देखने के बाद दोनों प्रतियोगियों के फैंस प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक ने कहा कि पहले वो यंग को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब कनिका के साथ हैं. वहीं, दूसरे ने बोला कि कनिका बहुत शानदार खेल रही हैं. वहीं, अन्य ने कहा कि यंग भाई ने बवाल मचा दिया है. कुछ ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि यंग हमेशा कनिका से ही क्यों भिड़ते हैं?

कौन-कौन प्रतियोगी नॉमिनेटेड हैं?

बिग बॉस 20 के पहले सप्ताह में 4 प्रतियोगियों को नॉमिनेट कर दिया गया है. इस लिस्ट में जेन जी गर्ल अरिश्फा खान, लव गिल, उदिति सिंह और कनिका मान शामिल हैं. अब इन प्रतियोगियों को बचने के लिए इनके फैंस के वोट का इंतजार होगा. साथ ही आपको बता दें कि बिग बॉस 20 के पहले कैप्टन यंग ने भी कनिका मान नॉमिनेट कर दिया है. यानी कि अब उनके पास सिर्फ एक जीवनदान है. 

यह खबर भी पढ़ें: Chhathi Maiya Song: तमन्ना भाटिया की फिल्म ‘The Vvaan’ का ‘छठी मईया’ गाना मचा रहा धूम, इंटरनेट पर यूजर्स कर रहे तारीफ

Tags: bigg boss 20Kanika mannyung dsa
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