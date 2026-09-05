Bigg Boss 20: ‘जो कुछ भी मैंने झेला’, बिग-बॉस प्रोमो में टूट गईं ईशा, बादशाह से तलाक के बाद कहीं ऐसी ऐसी बातें; ट्रोल हो रहे सिंगर

Bigg Boss 20 Badshah Wife Promo: रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही अलग होने का ऐलान कर दिया था. उनके अलग होने के फैसले के बाद, ऐसी खबरें आईं कि ईशा रिखी बिग बॉस 20 में एक कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगी, और अब, एक कंटेस्टेंट का प्रोमो रिलीज हुआ है, और इंटरनेट पर लोगों को यकीन हो गया है कि यह ईशा रिखी ही हैं.

बिग बॉस के प्रोमों में भावुक दिखीं ईशा

बता दें कि बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को होगा, और उससे पहले, सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट के चेहरे ब्लर किए हुए प्रोमो सामने आए थे. पहले प्रोमो में एक लड़की खुद को एक एक्ट्रेस बता रही है जिसने पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम किया है. लेकिन प्रोमो में उसका चेहरा ब्लर है, लेकिन पोस्ट पर आए कमेंट्स से यह साबित हो गया कि नेटिजन्स को यकीन है कि यह ईशा रिखी ही हैं.

बादशाह हुआ ट्रोल

इस प्रोमो में वो कह रही हैं, ‘मुझे प्यार हुआ, और जो कुछ भी मैंने फेस किया. जब आपका भरोसा टूटता है कुछ रिश्तों से तो…’ जैसे ही प्रोमो आया, नेटिज़न्स ने इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया. एक ने लिखा, ‘@badboyshah क्यों भाई क्यों?’. ‘पहली @homewithjessy को भी हुआ था प्यार, दूसरी को भी हुआ @isharikhi लेकिन @badboyshah को नहीं होता प्यार, मतलब पहले यह बहुत ही लगता था लेकिन इसने दोबारा फिर यह सब किया यह कितनी अच्छी तो है बेचारी लाइफ को दूसरा चांस दिया बादशाह ने लेकिन तू चांस ही मत दे भाई तू बस गाने गा,’.

खैर, प्रोमो में एक्ट्रेस ईशा रिखी के होने का इशारा है और वो अपनी उथल-पुथल भरी लव लाइफ को याद करते हुए रो रही हैं, तो यह पक्का है कि दर्शकों को इस बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है कि ईशा और बादशाह के बीच क्या हुआ था और शादी के कुछ ही महीनों बाद वे अलग क्यों हो गए.

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ईशा-बादशाह कैसे हुए अलग

1 सितंबर को, बादशाह और ईशा ने कन्फर्म किया कि उन्होंने अलग होने का फैसला किया है. अपने जॉइंट स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा, “मैंने और ईशा रिखी ने आपसी सहमति से अलग होने और अपने अलग रास्तों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. यह फैसला आपसी सम्मान के साथ लिया गया है, और हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. इस मामले पर यह हमारा एकमात्र स्टेटमेंट होगा. हम दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे रिश्ते के बारे में और कोई अंदाज़ा या धारणा न बनाई जाए.”