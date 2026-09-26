Bigg Boss 20: यंग के दोस्तों ने ही दिया उसे धोखा? वीकएंड का वार में सलमान ने बताई सच्चाई, टूट जाएगा Yung का दिल!

बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में शो होस्ट सलमान खान सभी प्रतियोगियों की रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं. साथ ही जिसने बहुत गलत किया उनको डांट भी लगाते हैं. शो का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान बताएंगे कि यंग डीएसए को उनके ही दोस्तों ने धोखा दिया. क्या इस बात से टूट जाएगा यंग और उनके दोस्ती का साथ? या होगा कुछ और. देखें प्रोमो.

क्या है प्रोमो?

शो के वीकएंड का वार एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें शो होस्ट और अभिनेता सलमान खान प्रतियोगी यंग डीएसए से कहते हैं कि उनके दोस्तों में कौन उनके लिए सबसे टॉप पर है और कौन सबसे नीचे. इसके लिए उन्हें सभी सभी को अच्छे से कम अच्छे की श्रेणी में रखना है, जिसके लिए उन्हें नंबर वन से शुरूआत करनी है. इस पर यंग सबसे पहले नंबर पर स्काउट को रखते हैं, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग सबको स्क्रीन पर देखने को मिलती रहती है. इसी के साथ आगे वो लोगों 2,3,4 नंबर पर रखते हैं.

सलमान ने खोली पोल

सलमान ने यंग को बताया कि वो अपने दोस्तों को बहुत प्रायरटी देते हैं. लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो उनके दोस्तों की लिस्ट में प्रायरिटी में नहीं हैं. यह बात सुनकर उनके दोस्त और सभी घरवाले चौंक जाते हैं.

आपको बता दें कि एक टास्ट के दौरान जब बिग बॉस सभी घरवालों से पूछते हैं कि वो किसे बचाना चाहते हैं, तो यंग के खास दोस्तों में किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया था. ये इसी बात को लेकर सलमान उन्हें आगाह कर रह रहे हैं.

कौन-कौन हैं यंग के दोस्तों में?

अगर यंग डीएसए के दोस्तों की ग्रुप की बात करें, तो इस लिस्ट में स्काउट, लव गिल, आम्रपाली दुबे, आसिफ खान और रिति तिवारी हैं. साथ ही आम्रपाली दुबे भी इसी ग्रुप में हैं. इनमें से किसी ने भी यंग डीएसए को सेव नहीं किया था.

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