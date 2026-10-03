आखिर किस कुख्यात गिरोह ने बिग बॉस के घर में की लूटपाट? रिपोर्टर आसिफ ने कैमरामैन यंग के साथ बताई पूरी बात, जानें पूरा मामला

रियलिटी शो बिग बॉस 20 में अक्सर कुछ लड़ाइयां और कुछ मजेदार चीजें होती रहती हैं. इस बार तो शो का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें आधी रात आसिफ खान रिपोर्टर बनकर घर में हुई कुछ लूटपाट की घटना को साझा कर रहे हैं. उनके साथ यंग और आम्रपाली हैं. आखिर आसिफ ने ऐसा क्या कहा. चलिए जानते हैं.

प्रोमो में क्या देखने को मिला?

जियो हॉटस्टार पर बिग बॉस 20 का एक नया प्रोमो सामने आया है. इसमें देखने को मिलता है कि आसिफ खान रिपोर्टर बने हुए हैं और उनके पीछे यंग के साथ आम्रपाली भी हैं. आसिफ खान कहते हैं, ‘नमस्कार दोस्तों आपका बीबी न्यूज में स्वागत हैं. हमने बीबी के आगे से सी हटा दिया है, क्योंकि हमारे आसपास कई सी घूम रहे हैं. बिग बॉस के घर में दिनदहाड़े लूट के पीछे एक कुख्यात गिरोह का हाथ हैं, जो दिनदहाड़े घी और दूध की लूट मचाते हैं.’ इस बात के दौरान उदिति सिंह का विजुअल चल रहा होता है, जिसमें वह कुछ सामान छिपा रही हैं.

नए कैप्टन को लेकर क्या बोले आसिफ?

आगे अपनी बात करते हुए आसिफ खान घर की नई कैप्टन बनी उदिति सिंह को टारगेट करते हैं. वह कहते हैं, ‘इस वक्त घर की एक नई कैप्टन बनी हैं, जो कप्तान बनते ही नायक के अनिल कपूर का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहीं. इसी के साथ आप देखते रहिए बीबी न्यूज कैमरामैन यंग डीएसए के साथ मैं आसिफ खान.’

क्या बोले नेटिजंस?

इस बातचीत को देखने के बाद नेटिजंस शानदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसे खूब पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने बोला, ‘मुझे यह गैंग बहुत पसंद है. कम से कम वे एंटरटेनिंग तो हैं. कुछ ना कुछ करते रहते हैं. “माही वे कर दिया” सबसे अच्छी लाइन थी. माही गैंग काज़ी को छोड़कर बहुत बोरिंग है.’ वहीं दूसरे यूजर ने बोला, ‘बहुत बढ़िया! आसिफ बहुत मज़ेदार है, यह उसका अच्छा पहलू है. मुझे उम्मीद है कि वह इसे जारी रखेगा.’ इसके अलावा एक यूजर ने कहा, ‘सच में यह bb न्यूज़ कमाल की है. हर एक डायलॉग बहुत मज़ेदार है. अगली न्यूज़ का इंतज़ार करो. पहली बार में मुझे किसी की कमेंट्री बहुत पसंद आई.’

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