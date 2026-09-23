Home > मनोरंजन > Bigg Boss 20 के गुल्लू हैं शादीशुदा! फिर क्यों कनिका और लव गिल पर डाल रहे डोरे? काजी को खुद बताया अपना राज

Bigg Boss 20 के गुल्लू हैं शादीशुदा! फिर क्यों कनिका और लव गिल पर डाल रहे डोरे? काजी को खुद बताया अपना राज

Kushal Tanwar Marriage: बिग बॉस 20 में बतौर प्रतियोगी गुल्लू नजर आ रहे हैं. उन्होंने बिग बॉस 20 में खुलासा किया कि उनकी शादी हो चुकी है और तलाक भी हो गया. आखिर कौन थीं गुल्लू की एक्स वाइफ और क्यों हुआ डिवोर्स.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 23, 2026 1:28:28 PM IST

गुल्लू की हो चुकी है शादी, बिग बॉस 20 में खोला राज
गुल्लू की हो चुकी है शादी, बिग बॉस 20 में खोला राज


रियलिटी टीवी स्टार कुशल तंवर, जिन्हें गुल्लू के नाम से भी जाना जाता है. वो ‘रोडीज डबल क्रॉस’ जीतने के बाद चर्चा में आए थे. इसके बाद उन्होंने ‘स्प्लिट्सविला’ और ‘मां है ना’ जैसे कई रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया. फिलहाल वह सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 20’ में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. हाल हीं में शो में गुल्लू ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने काजी तौकीर से बातचीत के दौरान बताया कि उनकी शादी सिर्फ पांच महीने ही चल पाई थी और इसके बाद उनका रिश्ता टूट गया. जानिए पूरी बात. 

गुल्लू ने क्या बताया?

बिग बॉस 20 के पिछले एपिसोड में गुल्लू ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने काजी तौकीर से बात करते हुए स्वीकार किया कि उनकी शादी हुई थी, लेकिन पांच महीने के भीतर ही उनका तलाक हो गया. इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि उन्हें इन दिनों शो में कनिका मान और लव गिल के साथ फ्लर्ट करते देखा जा रहा है. 

You Might Be Interested In

क्यों हुआ तलाक?

गुल्लू ने अपनी शादी और डिवोर्स को लेकर काजी को बताया कि उनके लिए यह ब्रेकअप जैसा दिल टूटना नहीं था, लेकिन फिर भी दिल टूटना तो था ही. उन्होंने कहा, ‘मैं किसी को बता नहीं सका क्योंकि सबको लगता था कि यह गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से यह मेरे लिए सही कदम था. मुझे अपने लिए यह कदम उठाना ही था.’

गुल्लू ने आगे कहा, ‘बहुत तगड़ी चीज से निकल कर आया हूं मैं. वहां से भाग के आया हूं मैं जैसे तैसे. मेरी शादी को 4-5 महीने हो गए थे. हमारी तरफ आज भी शादियां जल्दी होती हैं. प्रेशर रहता है कि आप और करोगे क्या? आप कुछ नहीं कर रहे तो शादी कर लो.’

अकेले रहने की हो गई आदत

गुल्लू ने यह भी स्वीकार किया कि वह उस महिला से प्यार नहीं करता था जिससे उसने शादी की थी.  गुल्लू ने काजी को आगदे बताया, ‘उसके बाद, मुझे अकेले रहने की आदत हो गई. मैंने सोचा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. अब ज़िंदगी मुझे और भी बेहतर देगी. मैंने शो (रोडीज़) जीता और गोवा में अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा था. रात में, मैंने देखा कि किसी ने मेरी शादी की तस्वीर लीक कर दी है. उस समय मेरा तलाक नहीं हुआ था. जब मैं रोडीज़ कर रहा था, तब भी मेरे परिवार के साथ मेरा विवाद चल रहा था. वे शादी में बने रहना चाहते थे; मैं तलाक लेना चाहता था. मैंने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। मेरा परिवार मुझसे नाराज़ हो गया और उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया.’

गु्ल्लू की शादी की तस्वीर हुई थी वायरल

रोडीज़ के खत्म होने के बाद, गुलू की अपनी पत्नी के साथ एक तस्वीर ऑनलाइन सामने आई, साथ ही यह दावा भी किया गया कि उनकी शादी हो चुकी है. हालांकि, गुलू ने उस समय इन खबरों की न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया.

यह खबर भी पढ़ें: दिहाड़ी मजदूरी करता है परिवार, 13 लोगों के साथ एक घर में रहती हैं पूनम; KBC में जीता लाखों रुपये, अब ये है सपना

Tags: bigg boss 20GulluKushal TanwarKushal Tanwar MarriageKushal Tanwar Wife
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026

कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में...

September 22, 2026

रंजीता कौर की 5 शानदार फिल्में

September 22, 2026

24 और 25 सितंबर को थिएटर्स में ये फिल्में होंगी...

September 22, 2026

मां अमृता के संग कहां घूम रही हैं सारा अली...

September 21, 2026

ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 21, 2026
Bigg Boss 20 के गुल्लू हैं शादीशुदा! फिर क्यों कनिका और लव गिल पर डाल रहे डोरे? काजी को खुद बताया अपना राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 20 के गुल्लू हैं शादीशुदा! फिर क्यों कनिका और लव गिल पर डाल रहे डोरे? काजी को खुद बताया अपना राज
Bigg Boss 20 के गुल्लू हैं शादीशुदा! फिर क्यों कनिका और लव गिल पर डाल रहे डोरे? काजी को खुद बताया अपना राज
Bigg Boss 20 के गुल्लू हैं शादीशुदा! फिर क्यों कनिका और लव गिल पर डाल रहे डोरे? काजी को खुद बताया अपना राज
Bigg Boss 20 के गुल्लू हैं शादीशुदा! फिर क्यों कनिका और लव गिल पर डाल रहे डोरे? काजी को खुद बताया अपना राज
Bigg Boss 20 के गुल्लू हैं शादीशुदा! फिर क्यों कनिका और लव गिल पर डाल रहे डोरे? काजी को खुद बताया अपना राज