Bigg Boss 20 के गुल्लू हैं शादीशुदा! फिर क्यों कनिका और लव गिल पर डाल रहे डोरे? काजी को खुद बताया अपना राज

रियलिटी टीवी स्टार कुशल तंवर, जिन्हें गुल्लू के नाम से भी जाना जाता है. वो ‘रोडीज डबल क्रॉस’ जीतने के बाद चर्चा में आए थे. इसके बाद उन्होंने ‘स्प्लिट्सविला’ और ‘मां है ना’ जैसे कई रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया. फिलहाल वह सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 20’ में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. हाल हीं में शो में गुल्लू ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने काजी तौकीर से बातचीत के दौरान बताया कि उनकी शादी सिर्फ पांच महीने ही चल पाई थी और इसके बाद उनका रिश्ता टूट गया. जानिए पूरी बात.

गुल्लू ने क्या बताया?

बिग बॉस 20 के पिछले एपिसोड में गुल्लू ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने काजी तौकीर से बात करते हुए स्वीकार किया कि उनकी शादी हुई थी, लेकिन पांच महीने के भीतर ही उनका तलाक हो गया. इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि उन्हें इन दिनों शो में कनिका मान और लव गिल के साथ फ्लर्ट करते देखा जा रहा है.

क्यों हुआ तलाक?

गुल्लू ने अपनी शादी और डिवोर्स को लेकर काजी को बताया कि उनके लिए यह ब्रेकअप जैसा दिल टूटना नहीं था, लेकिन फिर भी दिल टूटना तो था ही. उन्होंने कहा, ‘मैं किसी को बता नहीं सका क्योंकि सबको लगता था कि यह गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से यह मेरे लिए सही कदम था. मुझे अपने लिए यह कदम उठाना ही था.’

गुल्लू ने आगे कहा, ‘बहुत तगड़ी चीज से निकल कर आया हूं मैं. वहां से भाग के आया हूं मैं जैसे तैसे. मेरी शादी को 4-5 महीने हो गए थे. हमारी तरफ आज भी शादियां जल्दी होती हैं. प्रेशर रहता है कि आप और करोगे क्या? आप कुछ नहीं कर रहे तो शादी कर लो.’

अकेले रहने की हो गई आदत

गुल्लू ने यह भी स्वीकार किया कि वह उस महिला से प्यार नहीं करता था जिससे उसने शादी की थी. गुल्लू ने काजी को आगदे बताया, ‘उसके बाद, मुझे अकेले रहने की आदत हो गई. मैंने सोचा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. अब ज़िंदगी मुझे और भी बेहतर देगी. मैंने शो (रोडीज़) जीता और गोवा में अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा था. रात में, मैंने देखा कि किसी ने मेरी शादी की तस्वीर लीक कर दी है. उस समय मेरा तलाक नहीं हुआ था. जब मैं रोडीज़ कर रहा था, तब भी मेरे परिवार के साथ मेरा विवाद चल रहा था. वे शादी में बने रहना चाहते थे; मैं तलाक लेना चाहता था. मैंने सोचा कि अब सब खत्म हो गया। मेरा परिवार मुझसे नाराज़ हो गया और उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया.’

गु्ल्लू की शादी की तस्वीर हुई थी वायरल

रोडीज़ के खत्म होने के बाद, गुलू की अपनी पत्नी के साथ एक तस्वीर ऑनलाइन सामने आई, साथ ही यह दावा भी किया गया कि उनकी शादी हो चुकी है. हालांकि, गुलू ने उस समय इन खबरों की न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया.

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